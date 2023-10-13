蔡總統盼台加未來有更多合作成果 FIPA開創互惠雙贏

蔡總統今（13）日上午接見「加拿大國會議員訪問團」時表示，台灣是加拿大在亞洲地區的第五大貿易夥伴，也是全球第21大經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角色。她指出，在加拿大的「印太戰略」中，也強調提升雙方經貿關係的重要性。目前，台灣和加拿大正在討論洽簽「投資促進及保障協議」（FIPA），要為雙方開創互惠雙贏的發展。

蔡總統致詞時首先歡迎訪賓來到總統府。這是今年第三個加拿大國會議員訪問團，也是疫情後加拿大參議院首次組團來訪。她要感謝貴賓前來參加國慶活動，以行動展現雙方的友好關係。訪團有多位貴賓擔任加拿大參議院的重要職務，還有幾位是「加台國會議員友好協會」成員。這次，麥唐諾（Michael MacDonald）共同主席率團來訪，她要藉此機會感謝協會，在加拿大國會積極為臺灣發聲。

蔡總統同時感謝麥唐諾共同主席，在上個月提出參院版的《加台關係架構法案》（Canada-Taiwan Relations Framework Act），促進台灣和加拿大在衛生、科技、原住民以及數位治理等領域的合作。她相信，透過貴賓們來訪，台灣和加拿大在各領域將持續深化夥伴關係。

蔡總統表示，台灣是加拿大在亞洲地區的第五大貿易夥伴，在加拿大「印太戰略」中也強調提升雙方經貿關係的重要性。目前，台灣和加拿大正在討論洽簽「投資促進及保障協議」（FIPA），這也是要為雙方開創互惠雙贏的發展。台灣是全球第21大經濟體，不僅是世界重要的貿易夥伴，也在全球供應鏈扮演關鍵角色。明年，加拿大將擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的輪值主席。期盼加拿大能支持臺灣加入CPTPP，一起為區域的繁榮發展貢獻心力。

最後，蔡總統說，貴賓這次來訪，除參加國慶活動，也拜訪了政府部會和民間組織，針對人權和民主議題互相交流。期待台灣和加拿大未來有更多的合作成果，展現民主國家的友好力量。

訪問團團長麥唐諾參議員致詞時表示，很榮幸、也很高興與總統會面，表達他們對繁榮的台灣決定自己未來的支持。他和總統成長於同一個世代，也都出生於大家庭，相信有助於培養人格特質及面對未來的人生。

麥唐諾提到，他一直很關注台灣的發展，雖然過程中難免遇到挑戰，但這些年來，台灣已成為第一世界國家，具備很好的教育、交通、科技及醫療體系，也保障人民的言論自由與集會結社自由。台灣是全世界的榜樣，此一成就達成不易，值得所有熱愛民主及自由的人們致敬。他很高興看到加拿大對支持台灣的看法產生改變。加拿大以往雖然也支持台灣，但沒有真正體認到捍衛臺灣的存在及自由的重要性，而現在已經產生巨大的變化，不僅因為他們相信自由的價值，也因為台灣在經濟和社會方面都是加拿大重要的合作夥伴，希望雙方能持續發展並深化夥伴關係。

麥唐諾說，蔡總統的第二任期即將結束，依法無法繼續參與總統選舉，而這也是台灣民主制度的體現。過去30年來，台灣展現了偉大的民主，有多黨制及和平的政權轉移。明年初台灣即將舉行選舉，新任總統也將在5月就職，相信這次的政權轉移也會非常和平。當前世界充滿各種挑戰，他們明白台灣在安全上所面臨的困難。加拿大會與熱愛自由的人民及民主台灣站在一起。

商品推薦