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納諾*-KY高層異動 總經理林賴美枝請辭

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

興櫃公司納諾*-KY（6495）高層異動，總經理林賴美枝辭職，同時辭去該公司董事職務，納諾*-KY公告表示，新任總經理將待董事會決議通過委任後，另行公告；林賴美枝則是發出聲明表示，「擔任總經理期間，兢兢業業所為，均對得起股東，不能繼續承擔進行台電工程案之整改事宜，屬情非得已，本人感到非常遺憾」。

納諾*-KY昨日發布重大訊息，林賴美枝辭任總經理，同時辭去董事職務；林賴美枝發出聲明表示，「擔任總經理約1年2個月，對公司與股東權益的增進，盡心盡力付出，也確實有效協助公司解決當下之重大難題」。

林賴美枝指出，「不僅為納離水產品開展多元化銷售渠道，也促成子公司鴻超環保能源與台電興達廠訂定『興達電廠FGD 廢水處理設備租賃暨委託代操作工作』契約，解決先前履約爭議」。

林賴美枝說明，「納諾公司台電案調解成立後，當前經營團隊卻變動決策，不予進行台電案相關整改方案，未來恐面臨工程案不符標準，而發生遭罰違約金風險。現今公司治理上核決權限之缺失，致使本人深感無奈，已無法承載股東之期許，故而辭去總經理職務，由納諾公司董事會另請高明」。

林賴美枝強調，「呼籲後續接任此工程案之負責人，仍應繼續推進工程整改事項，期能儘快達成合約簽訂之履約處理量能」。

納諾 台電 股東

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