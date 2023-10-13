解封周年／三成九企業人力超吃緊 最高願加薪9.3%解決

「邊境解封」至今滿一年，根據yes123求職網今（13）日發布的最新調查顯示，74.2%的企業表示，有徵才計畫；其中85.1%的資方坦言，目前屬於「缺工狀態」；而且這當中又有38.8%的公司指出，其實人力達到「異常吃緊」的狀態。為了解決缺工問題，針對釋出的相關職缺，資方也表示，平均待遇「最高」願意再增加9.3%。

假如以「職務別」來看，前五大缺工人員依序為：「客服或門市人員」(34.9%)、「業務或銷售人員」(33.1%)、「藍領技術型人員」(30.3%)，以及「產線作業人員」(27.7%)、「財務會計人員」(25%)。

其餘也缺人的職務，又分別是：「研發人員」(19.7%)、「行政總務人員」(17.9%)、「行銷企劃或公關人員」(15%)，以及「軟體技術型人員」(13.2%)、「硬體技術型人員」(11.1%)。

雖然解封後，資方營運出現盈餘的狀況較多，但替員工調薪的情形又是如何？根據yes123求職網調查顯示，若以「勞方」角度來看，自去年10月13日「邊境解封」後到現在，任職公司有替自己加薪過的，比例僅佔32.2%，代表「落空的」仍佔67.8%。

不過若以「資方」角度來看，自去年10月13日「邊境解封」後到現在，卻有60.8%的企業表示，其實「有」替員工加薪過。

回顧自去年10月13日「邊境解封」後到現在，有69.9%的勞工透露，「曾經找(應徵)過」其他公司的工作；這當中的四成六自認「嚮往的」職缺數，若比起「邊境解封」之前，其實算是「有增加」。

還有合計共33.9%的人透露，在解封後這一年以來，「曾經有過」出國工作的計畫，其中包含了：28.2%屬於「尚未成行」；5.7%屬於「已經成行」，因此真正成為「海漂族」的仍算少數。

解讀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，全面性「邊境解封」滿一年，企業除了鬆綁防疫措施，上班方式也已回歸到疫情爆發前的狀態，加薪與徵才情況同樣逐步恢復常態；由於不再採取遠距辦公，勞工朋友也要習慣恢復面對面處理公事的模式。

只是目前景氣「內熱外冷」，不少企業仍「保守謹慎」看待年底前的市況，招募動作視業績復甦進度，將採取「滾動式調整」，例如觀察出入境人數，觀光人潮回流狀況，不過仍看好解封後的勞動市場，持續處於「事求人」狀態，缺工嚴重的行業，呈現「價量齊揚」榮景：起薪增加，職缺數也增加。

「對於無法跳槽這件事，其實勞工已經隱忍三年了！」楊宗斌更指出，之前受限於疫情，有些人嚮往的行業，遲遲無職缺釋出，有些人則延宕出國求職計畫。在邊境解封之後，將帶動景氣觸底反彈，使得商業活動明顯復甦，上班族不再消極「潛水式求職」，更宣示後疫情時代的「報復性轉職潮」啟動。

楊宗斌也建議，假如任職企業在過去疫情衝擊這幾年，「很少或者不發」年終獎金，其實過年前考慮轉職，並且開始投遞履歷，非但沒有什麼損失，時機也很好，畢竟此時應徵面試，競爭對手絕對比年後轉職潮少很多；而且若應徵人手吃緊的企業，談薪水的「溢價」空間更大。

楊宗斌進一步分析，若換個角度以「機會成本」估算，如果能找到一份新工作，月薪又比現在高出3000到4000塊，等於年薪多了3.6萬到4.8萬元，假如金額能抵消掉(高於)「獎金分紅期望值」，就可以較無顧慮去尋找新東家、換跑道。

上述「解封周年勞資動向調查」，是由yes123求職網於2023年9月27日到10月10日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且目前「有正職」的求職會員，有效問卷共1,257份，信心水準為95%，誤差值為正負2.76%；至於企業部份，有效問卷共970份，信心水準為95%，誤差值為正負3.15%。

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