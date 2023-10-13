美國與亞洲不含日本股市 單周迎來資金淨流入

美國最新非農就業數據高於預期，不過隨著失業率上升和平均時薪放緩也提升風險偏好，全球股市表現和資金流向皆分歧。回顧過去一周全球股市資金流向，包括美國與亞洲不含日本股市迎來單周淨流入，其中以美股單周淨流入約38.97億美元動能居全球股市之冠，其餘地區股市資金則多呈淨流出狀態。

安聯投信表示，雖有勞動市場數據和對未來升息走勢預期的擔憂起伏，全球股市震盪未歇，不過隨著核心通膨數據持續下滑、通膨預期維持穩定，加上各國實質利率已陸續回到正值之上，升息空間有限且升息循環應已接近尾聲，長期來看對股市相對利好，股市長線來看有望維持震盪走升走勢。

來到股市基本面，安聯信表示，以美股標普500指數來說，下半年場預期獲利有望逐季增長；多數產業從評價面來看也在長期平均以下，不過下半年企業獲利實際的成長性以及殖利率的合理水位，則為股市未來走勢的主要關鍵，可持續留意。

在台股部分，安聯投信表示，隨著美國公債殖利率震盪走高，近期股市不時出現短期賣壓，加上包括美國聯準會官員不時釋出言論影響市場情緒，以及包括AI、綠電等主題因過去漲多而陸續面臨評價面拉回，台股近期走勢仍大致呈區間整理格局。

在產業面，安聯投信台股團隊表示，近期智慧型手機需求較預期好，包括中國廠商與iPhone發布新產品均帶動買氣；雖市場擔憂iPhone可能會被排擠，但因中國廠牌手機效能有待考驗，加上其晶圓代工產能瓶頸及美國制裁風險，評估對iPhone相關供應鏈影響不大；此外因智慧型手機佔半導體終端應用約三至四成，相關需求回復有利半導體復甦，後續可關注雙11與美國第四季銷售旺季狀況。

在半導體部分，安聯投信台股團隊表示，半導體目前處於相對低股且隨時可能轉佳的狀態，加上今年漲幅落後且整體狀況有所好轉，有望在第四季有不錯表現；此外因有越來越多雲端和汽車廠商投入自研晶片，包括IP矽智財、ASIC客製化晶片長期趨勢不變，也有利於台灣長期產業發展。

在機會面，安聯投信台股團隊表示，投資上建議聚焦具有如市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化及景氣循環末段優勢者，如電子產業的IP、ASIC、AI、雲端伺服器、車電與半導體等景氣循環末段族群；傳產部分包括綠能、儲能、航太軍工與生技醫療等族群也可留意。

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