「2050淨零碳排」能否達標？ 中研院長廖俊智這麼說

「2050淨零碳排」究竟能否達標？中央研究院院長廖俊智今（12）日表示，這件事情全世界都非常擔心，但依照現有技術，確實是走不到，各國都積極發展新科技。

立法院教育及文化委員會今邀請中研院院長廖俊智進行業務報告，國民黨立委鄭麗文在質詢時指出，蔡政府在能源政策主張發展「2050淨零碳排」，不僅遭前中研院長李遠哲直言絕對走不到，也被工商團體質疑是天方夜譚，各界幾乎都認為台灣無法在2050做到淨零碳排。

對此，廖俊智答詢表示，淨零碳排「這件事情全世界都非常擔心，但依照現有技術，確實是走不到」。不過，鄭麗文則是再回，她的問題重點不是全世界，而是台灣，「對這個畫上一個很大的問號」。

此外，鄭麗文還提到，再生能源方面，光電政策因為引起國內生態嚴重破壞，也造成社會高度疑慮與反彈，環保團體質疑，2035年開始台灣將每年有10萬噸的廢棄太陽能板，當前全球回收技術都尚未成熟，「台灣怎麼超前？這是大家最大的質疑，廢棄之後到底該怎麼辦」，擔心未來將成為環境的二度浩劫，「民間反彈聲音非常嚴重，不能只是一昧發展發電技術。」

廖俊智回應，光電板在回收技術上，確實存在經濟效益上的問題，對於因應做法，院方會提出建言。

此外，鄭麗文也問，同時在「2050淨零碳排」路徑中，還有個最好笑的，「2050都淨零碳排，卻還有20%~27%是火力發電，所以是畫大餅囉？」

廖俊智則回，會再提出建言。不過未來的做法會是「去碳燃氫」，也就是將來會在天然氣移除碳，天然氣就會變成乾淨的能源，相關技術美國也已投入17億美元的經費。

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