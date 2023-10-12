快訊

影／終於自以色列返台 旅客憂台灣下一代「沒警覺」：不知戰爭可怕

「2050淨零碳排」能否達標？ 中研院長廖俊智這麼說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
「2050淨零碳排」究竟能否達標？中央研究院院長廖俊智今（12）日表示，這件事情全世界都非常擔心，但依照現有技術，確實是走不到。記者胡經周／攝影
「2050淨零碳排」究竟能否達標？中央研究院院長廖俊智今（12）日表示，這件事情全世界都非常擔心，但依照現有技術，確實是走不到。記者胡經周／攝影

「2050淨零碳排」究竟能否達標？中央研究院院長廖俊智今（12）日表示，這件事情全世界都非常擔心，但依照現有技術，確實是走不到，各國都積極發展新科技。

立法院教育及文化委員會今邀請中研院院長廖俊智進行業務報告，國民黨立委鄭麗文在質詢時指出，蔡政府在能源政策主張發展「2050淨零碳排」，不僅遭前中研院長李遠哲直言絕對走不到，也被工商團體質疑是天方夜譚，各界幾乎都認為台灣無法在2050做到淨零碳排。

對此，廖俊智答詢表示，淨零碳排「這件事情全世界都非常擔心，但依照現有技術，確實是走不到」。不過，鄭麗文則是再回，她的問題重點不是全世界，而是台灣，「對這個畫上一個很大的問號」。

此外，鄭麗文還提到，再生能源方面，光電政策因為引起國內生態嚴重破壞，也造成社會高度疑慮與反彈，環保團體質疑，2035年開始台灣將每年有10萬噸的廢棄太陽能板，當前全球回收技術都尚未成熟，「台灣怎麼超前？這是大家最大的質疑，廢棄之後到底該怎麼辦」，擔心未來將成為環境的二度浩劫，「民間反彈聲音非常嚴重，不能只是一昧發展發電技術。」

廖俊智回應，光電板在回收技術上，確實存在經濟效益上的問題，對於因應做法，院方會提出建言。

此外，鄭麗文也問，同時在「2050淨零碳排」路徑中，還有個最好笑的，「2050都淨零碳排，卻還有20%~27%是火力發電，所以是畫大餅囉？」

廖俊智則回，會再提出建言。不過未來的做法會是「去碳燃氫」，也就是將來會在天然氣移除碳，天然氣就會變成乾淨的能源，相關技術美國也已投入17億美元的經費。

廖俊智 天然氣 碳排放 再生能源

延伸閱讀

中研院AI稱領導人是習近平遭下架 廖俊智：事後才知道

同仁尋短…中研院成立工作坊 辨識研究人員情緒波動

中研院AI語言模型中國觀點 廖俊智：研究員已深切反省

中研院開發AI語言模型出包 中研院長：已學到正面教訓

相關新聞

百萬元以內的電動車來了 納智捷n7最低只要99.9萬元

裕隆集團首款電動車納智捷n7內裝首次亮相，揭露n⁷規格與會員預購價格，7人亮點版134.9萬元、5人亮點版129.9萬元...

電信新三雄時代來了！公平會有條件通過「台台併」

公平會今（12）日表示，昨（11）日已附加負擔通過台灣大哥大（3045）吸收合併台灣之星結合申報案，不禁止其結合。

中研院AI稱領導人是習近平遭下架 廖俊智：事後才知道

中研院上周釋出了類似CHAT GPT的大型語言模型CKIP-Llama-2-7b，並將其放上公開平台提供學術和商用。卻被...

經濟部：七年來新南向貿易總額增加近九成 創歷史新高

經濟部貿易署指出，分散風險對於供應鏈因應風險非常重要，政府自2016年6月就啟動新南向政策，七年來，我國新南向國家貿易總...

經濟部攜手聚陽全球首創動作偵測服飾 拿下歐洲職業足球隊訂單

經濟部今（12）日在「2023台灣創新技術博覽會」發表全球首創的「精準動作偵測服飾」，這款服飾內含由紡織所研發全球首創第...

「2050淨零碳排」能否達標？ 中研院長廖俊智這麼說

「2050淨零碳排」究竟能否達標？中央研究院院長廖俊智今（12）日表示，這件事情全世界都非常擔心，但依照現有技術，確實是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。