投資歐盟論壇 蔡總統盼台歐打造更以韌性的半導體供應鏈

蔡英文總統今天出席在台北舉行的第四屆「2023年投資歐盟論壇」，本屆聚焦半導體與資通訊產業，蔡總統致詞表示，台灣和歐洲都承諾要打造更有韌性的半導體供應鏈，台灣的晶片製造能力和專業技術，對於實現供應鏈韌性不可或缺。外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、總統府副秘書長張惇涵等人也都受邀下出席開幕式。

歐盟經貿辦處長高哲夫致詞時表示：「過去四年裡，台灣對歐洲的投資幾近過去40年的投資總額，這個成功的秘訣在於信任和共同價值觀，歐洲擁有高度創新的產業並且已經準備好將台灣企業整合到我們的供應鏈中，歐洲晶片法案將為台灣投資者創造新的機遇」，歐盟與台灣共享民主自由等價值，現在是台灣到歐洲投資的最佳時機，歐洲投資論壇是歐盟與台灣卓越合作的明證，亦是台灣投資者了解歐盟這個投資首選地的絕佳機會。

論壇會議主題之一「投資歐盟經驗分享」，邀請已赴歐成功投資的多個台灣企業，介紹歐盟投資環境與法律保護框架，提供其他有意前往歐洲投資的企業參考；與會企業包括線束大廠貿聯集團，近來積極投資歐洲綠能產業的台灣水泥集團，以及國發會轄下鼓勵企業布局中東歐的台杉公司等。

蔡英文總統出席「2023年投資歐盟論壇」，致詞表示，台灣和歐洲都承諾要打造更有韌性的半導體供應鏈，台灣的晶片製造能力和專業技術，對於實現供應鏈韌性不可或缺。記者林俊良／攝影 蔡英文總統（左二）今天出席在台北舉行的第四屆「2023年投資歐盟論壇」，與歐盟經貿辦處長高哲夫（右三）在等待合影的空檔，愉快交換意見。記者林俊良／攝影

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