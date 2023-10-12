快訊

日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

投資歐盟論壇 蔡總統盼台歐打造更以韌性的半導體供應鏈

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
蔡英文總統（左五）今天出席在台北舉行的第四屆「2023年投資歐盟論壇」，與已赴歐成功投資的多個台灣企業領袖合影。記者林俊良／攝影
蔡英文總統（左五）今天出席在台北舉行的第四屆「2023年投資歐盟論壇」，與已赴歐成功投資的多個台灣企業領袖合影。記者林俊良／攝影

蔡英文總統今天出席在台北舉行的第四屆「2023年投資歐盟論壇」，本屆聚焦半導體與資通訊產業，蔡總統致詞表示，台灣和歐洲都承諾要打造更有韌性的半導體供應鏈，台灣的晶片製造能力和專業技術，對於實現供應鏈韌性不可或缺。外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、總統府副秘書長張惇涵等人也都受邀下出席開幕式。

歐盟經貿辦處長高哲夫致詞時表示：「過去四年裡，台灣對歐洲的投資幾近過去40年的投資總額，這個成功的秘訣在於信任和共同價值觀，歐洲擁有高度創新的產業並且已經準備好將台灣企業整合到我們的供應鏈中，歐洲晶片法案將為台灣投資者創造新的機遇」，歐盟與台灣共享民主自由等價值，現在是台灣到歐洲投資的最佳時機，歐洲投資論壇是歐盟與台灣卓越合作的明證，亦是台灣投資者了解歐盟這個投資首選地的絕佳機會。

論壇會議主題之一「投資歐盟經驗分享」，邀請已赴歐成功投資的多個台灣企業，介紹歐盟投資環境與法律保護框架，提供其他有意前往歐洲投資的企業參考；與會企業包括線束大廠貿聯集團，近來積極投資歐洲綠能產業的台灣水泥集團，以及國發會轄下鼓勵企業布局中東歐的台杉公司等。

蔡英文總統出席「2023年投資歐盟論壇」，致詞表示，台灣和歐洲都承諾要打造更有韌性的半導體供應鏈，台灣的晶片製造能力和專業技術，對於實現供應鏈韌性不可或缺。記者林俊良／攝影
蔡英文總統出席「2023年投資歐盟論壇」，致詞表示，台灣和歐洲都承諾要打造更有韌性的半導體供應鏈，台灣的晶片製造能力和專業技術，對於實現供應鏈韌性不可或缺。記者林俊良／攝影
蔡英文總統（左二）今天出席在台北舉行的第四屆「2023年投資歐盟論壇」，與歐盟經貿辦處長高哲夫（右三）在等待合影的空檔，愉快交換意見。記者林俊良／攝影
蔡英文總統（左二）今天出席在台北舉行的第四屆「2023年投資歐盟論壇」，與歐盟經貿辦處長高哲夫（右三）在等待合影的空檔，愉快交換意見。記者林俊良／攝影

歐盟 國發會 半導體 蔡英文

延伸閱讀

影／弘光餐旅菁英大賽 歐盟與ITA贊助的高中生國際廚藝挑戰賽

蔡總統接見亞運代表團大玩自拍 問「有沒有看到F-16」

歐盟外交高層將會王毅 陸學者呼籲明確中歐關係的邊界

蔡總統稱要和北京民主對話 林濁水：撿美國放棄的來做

相關新聞

百萬元以內的電動車來了 納智捷n7最低只要99.9萬元

裕隆集團首款電動車納智捷n7內裝首次亮相，揭露n⁷規格與會員預購價格，7人亮點版134.9萬元、5人亮點版129.9萬元...

電信新三雄時代來了！公平會有條件通過「台台併」

公平會今（12）日表示，昨（11）日已附加負擔通過台灣大哥大（3045）吸收合併台灣之星結合申報案，不禁止其結合。

中研院AI稱領導人是習近平遭下架 廖俊智：事後才知道

中研院上周釋出了類似CHAT GPT的大型語言模型CKIP-Llama-2-7b，並將其放上公開平台提供學術和商用。卻被...

經濟部：七年來新南向貿易總額增加近九成 創歷史新高

經濟部貿易署指出，分散風險對於供應鏈因應風險非常重要，政府自2016年6月就啟動新南向政策，七年來，我國新南向國家貿易總...

投資歐盟論壇 蔡總統盼台歐打造更以韌性的半導體供應鏈

蔡英文總統今天出席在台北舉行的第四屆「2023年投資歐盟論壇」，本屆聚焦半導體與資通訊產業，蔡總統致詞表示，台灣和歐洲都...

2023台灣創新技術博覽會正式開展 經濟部與資策會共創兩項創新科技

科技成果商業化推手2023台灣創新技術博覽會（TIE）於今（12）日正式開展，展出來自21個國家、超過一千項最新的創新尖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。