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經濟部科專加持 車輛車心研發防鎖死煞車系統 技轉六和機械及易碼電控

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
車輛中心技轉自主研發防鎖死煞車系統(ABS)，整體調校效率可提高30~40%，大幅降低車廠開發時間與成本，加快機車ABS量產時程，完整實現在地生產製造，圖為展示ABS煞車總成走線布局。圖／車輛中心提供
車輛中心技轉自主研發防鎖死煞車系統(ABS)，整體調校效率可提高30~40%，大幅降低車廠開發時間與成本，加快機車ABS量產時程，完整實現在地生產製造，圖為展示ABS煞車總成走線布局。圖／車輛中心提供

財團法人車輛研究測試中心（簡稱ARTC）在經濟部產業技術司科技專案支持下，長期投入車輛電控技術的發展，而今國產化自主技術的防鎖死煞車系統（ABS，Antilock Brake System）已技轉於廠商六和機械、易碼電控量產，並搭載於宏佳騰、中華汽車等國產機車款中，性能不僅與國際大廠相媲美，價格更是讓民眾有感，有效降低機車傷亡事故，讓你我的行車安全更加有保障。

車輛中心表示，台灣都市交通擁擠，巷弄密集度高，但因機車的高度便利性，加上狹窄道路穿梭容易及維護成本低等優點，故機車在國人的日常生活中扮演著重要角色。然而，機車的普及也讓事故率高居不下，根據道安會統計，全台因各類型交通意外而死亡的人數中，機車族就占六成以上，每年有將近 1,800 人失去寶貴的生命；而其中，2022年18~24歲年輕人在機車事故死傷比例更占了 27%；而ABS的配備將可有效降低事故。

車輛中心董事長王正健表示，車輛中心自2005年投入電控煞車領域研發，持續積極建立自主煞車技術能量，如ABS、EPB（Electric Parking Brake）、氣壓煞車繼動閥等，致力於將此些技術一一國產化。如今，在ABS技術上已布局包含台灣、美國與中國等多國專利達12件，並成功技轉六和機械與易碼電控 2 家系統廠，促成其量產國產化商品，更銷售至整車廠，搭載於國內大型重機如宏佳騰、亞帝發、蓋亞電動三輪物流車以及台灣金蜂ATV全地形車等。

車輛中心副總經理廖學隆說明，為了實現技術國產化目標，車輛中心逐步完成「ABS ECU 與控制演算法」及「線上即時參數調校技術」開發；協助廠家克服傳統繁瑣的反覆測試，並根據國內多變的氣候、路況和車輛緊急狀況即時調整系統參數，讓產品更快實現商品化，搭載於市售車輛上。

此外，為了掌握煞車性能並兼顧騎士操作感受，研發期間也於試車場路面測試油壓反彈力道，透過煞車性能反覆驗證，確保騎士的最佳手感。ABS國產化自主技術整體性能表現完全符合車輛安全檢測基準 43-2(ABS) 煞車過程車輪無鎖死要求、56-3(EMC) 電磁相容法規以及車廠廠規，特別是在濕水泥路、濕小礫石、濕磁磚等路面測試性能表現，更可媲美國際大廠產品。

宏佳騰副總黃惠輝表示，國內ABS系統過往多仰賴進口，且需要龐大調校費用與時間，間接墊高機車售價，影響民眾購買配備ABS車款的意願。透過車輛中心技轉易碼電控的防鎖死煞車系統(ABS) 技術，整體調校效率可提高30~40%，大幅降低車廠開發時間與成本，加快機車ABS量產時程，完整實現在地生產製造。

總體而言，此項科研成果技術已量產30,000組，預估2024 年市占率將可望突破 20%，這不僅有助於解決產業問題，還能夠推動供應鏈的發展和量產規模的擴大，加速 ABS 普及，使整體產業受益，並為機車族提供更多一層的安全保障。

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