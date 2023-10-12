無人機國家隊成員雷虎科技參加軍工展 駐美大使蕭美琴率官員視察

我國駐美大使蕭美琴率領駐美代表處官員，美國時間10月11日(周三)，視察雷虎科技（8033）在華府美國陸軍協會軍工展（AUSA）的展位。她期許雷虎科技無人機朝 AI 領域發展，及進一步與國內外軍工大廠整合合作。

雷虎科技是獲行政院遴選的軍用商規無人機國家隊成員，唯一取得美國陸軍協會會員，並赴美參加此重要軍工展。

雷虎科技董事長陳冠如親自向蕭美琴介紹雷虎科技 TM-450 微型無人機、TM-450 Hornet 偵打一體小型無人機，及 T-400 中長程無人直升機等各式無人機。

蕭美琴稱許雷虎科技為台灣第一家在華府美國陸軍軍工展展出的公司，她更期許雷虎無人機朝 AI 領域發展，及進一步與國內外軍工大廠整合合作，為台灣及歐美盟邦客戶提供 MIT 台灣製造先進無人機產品。

美國陸軍協會軍工展展期為10月9日至11日，雷虎科技首度展示通過經濟部審議軍民通用計畫的 T-400 中長程無人直升機，此先進的無人機技術，將為軍事和民用領域提供更多的選擇和應用。

此外，雷虎科技也首次在美國展示二款微型無人機，除已獲得我國陸軍驗測通過軍用商規的 TM-450 微型無人機之外，並展示偵打一體可投彈式 TM-450 Hornet 大黃蜂小型無人機，這款無人機具備可投放手榴彈的功能，成為展會的焦點。

陳冠如表示，這項功能對於現代戰爭中的精確打擊至關重要，這款小型無人機可提供更多的靈活性和精確性，以應對複雜的戰場環境。

由於俄烏戰爭及海峽兩岸緊張情勢，以及因應去除紅色供應鏈要求，此次展會中，美軍及歐美盟邦作戰部隊詢問度極高，美國各界及全球盟邦均對去除紅色供應鏈，以及MIT無人機表達重視及讚許。

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