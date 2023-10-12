主計長：出口轉好 經濟成長率就不再往下

國際貨幣基金（ＩＭＦ）將台灣今年經濟成長率預測大幅調降至百分之○點八，主計長朱澤民昨天表示，主計總處每個預估值在同一時間與各國預測機構都差不多，針對ＩＭＦ的最新預估主計總處會檢討，但「我們並不認同這個一定會發生」。

朱澤民說，九月出口應該會是往好的方向發展，若能夠持續到年底，今年經濟成長率就不會再出現往下走的趨勢。

立法院財政委員會昨天安排主計總處業務報告，立委除了關切今年經濟表現，也批評主計總處過去對今年經濟表現預估值與實際不相符合，預估過於樂觀，目前估計今年經濟成長率還有百分之一點六，結果ＩＭＦ只剩百分之○點八，為何主計總處總是與國際及其他單位不同？

朱澤民表示，主計總處與各國際及研究機構同一時間的數字都非常接近，例如ＩＭＦ雖然估百分之○點八，但四月預估值為百分之二點一，主計總處、中央銀行、中經院、台經院在二至四月的預估值也都在百分之二點○一至二點三一之間，差距不大。

朱澤民指出，主計總處會視最新經濟情勢、經濟數據進行修正，下個月將發布最新經濟預測。立委追問，如果主計總處下個月重新修正經濟成長率預測，主要原因為何？他回應，主要是國際間出口表現不如預期。

此外，國內九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率逼近百分之三，立委也關切以巴戰事是否會助長通膨。朱澤民說，主計總處下個月會重新修正ＣＰＩ，屆時會將以巴戰爭因素列入。

朱澤民表示，俄羅斯是石油輸出國，烏克蘭是大宗物資生產國，但以色列既沒有石油，也沒大宗物資出口，因此兩者情況不一樣。未來是否上修ＣＰＩ，要看以巴戰事捲入的國家有哪些？以及延續時間多久，主要看油價變化。

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