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AI商機助攻 9月出口翻紅

聯合報／ 記者翁至威／台北報導
九月出口恢復正成長，連續十二個月的出口負成長宣告中止，財政部官員說，預期第四季出口將重回成長軌道。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影
九月出口恢復正成長，連續十二個月的出口負成長宣告中止，財政部官員說，預期第四季出口將重回成長軌道。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影

財政部昨天公布九月出口值三八八點一億美元，較去年同期成長百分之三點四，終結連十二黑，主要受惠ＡＩ商機、手機新品拉貨、去年基期低等三因素。財政部認為，出口呈緩步回升格局，第四季出口可望撥雲見日。

按季節走勢推估，十月出口預估介於三八七億至三九九億美元間，幅度在負百分之三與持平之間。財政部統計處長蔡美娜表示，單月擺盪不至於改變整體出口回升趨勢，看好十一月、十二月連續正成長的機率頗高。

財政部上月預估九月出口最佳表現是成長百分之二，結果卻優於預期。此外，第三季雖衰退百分之五點一，但減幅逐季縮小，且總規模一一四九億美元也優於主計總處今年八月的預測。

蔡美娜指出，九月出口規模為十一個月以來新高，雖全球終端需求復甦力道平緩，但仍有ＡＩ商機熱絡、國際品牌科技新品備貨效應、比較基期降低等利多，使出口出現暌違已久的正成長。

另外，九月進口值二八四點九億美元，衰退百分之十二點二，寫下連十一黑；九月單月出超首度跨越一百億美元大關。

從出口貨品觀察，資通與視聽產品依然挑大梁，電子零組件中的積體電路買氣回穩，傳產貨類外銷未再惡化，跌勢正加速收斂。

其中資通與視聽產品九月出口八十二點六億美元，創歷年單月次高，成長百分之五十九點八，創十四年來最大增幅，是支持出口回升的頂梁柱；累計前九月資通產品占比也創廿年新高。

值得注意的是，資通設備進口規模今年以來也呈現逐月上升趨勢，九月年增百分之廿五點一，可能與加碼布局ＡＩ商機有關。

蔡美娜說，除因顯示卡、伺服器需求隨ＡＩ熱潮水漲船高，近年大陸台商將高階產品產能移回台灣，加上數位轉型等發展，都帶動資通產品出口成長。

此外，化學品、礦產品受惠油價推升行情，九月出口皆由黑翻紅；其餘八貨類仍是負成長，當中電子零組件減幅收斂，機械、塑橡膠產品需求浮現，減幅也縮小。

蔡美娜表示，第三季出口在疲弱中透露出穩定跡象，規模已連兩季擴大，衰退幅度連兩季縮小，全球經濟雖呈高利率、低成長，大陸經濟放緩也是持續存在的隱憂，但從各季出口走勢、市場變化及貨類表現觀察，皆慢慢築底回穩，可樂觀預期第四季將重回成長軌道。

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