AI商機助攻 9月出口翻紅
財政部昨天公布九月出口值三八八點一億美元，較去年同期成長百分之三點四，終結連十二黑，主要受惠ＡＩ商機、手機新品拉貨、去年基期低等三因素。財政部認為，出口呈緩步回升格局，第四季出口可望撥雲見日。
按季節走勢推估，十月出口預估介於三八七億至三九九億美元間，幅度在負百分之三與持平之間。財政部統計處長蔡美娜表示，單月擺盪不至於改變整體出口回升趨勢，看好十一月、十二月連續正成長的機率頗高。
財政部上月預估九月出口最佳表現是成長百分之二，結果卻優於預期。此外，第三季雖衰退百分之五點一，但減幅逐季縮小，且總規模一一四九億美元也優於主計總處今年八月的預測。
蔡美娜指出，九月出口規模為十一個月以來新高，雖全球終端需求復甦力道平緩，但仍有ＡＩ商機熱絡、國際品牌科技新品備貨效應、比較基期降低等利多，使出口出現暌違已久的正成長。
另外，九月進口值二八四點九億美元，衰退百分之十二點二，寫下連十一黑；九月單月出超首度跨越一百億美元大關。
從出口貨品觀察，資通與視聽產品依然挑大梁，電子零組件中的積體電路買氣回穩，傳產貨類外銷未再惡化，跌勢正加速收斂。
其中資通與視聽產品九月出口八十二點六億美元，創歷年單月次高，成長百分之五十九點八，創十四年來最大增幅，是支持出口回升的頂梁柱；累計前九月資通產品占比也創廿年新高。
值得注意的是，資通設備進口規模今年以來也呈現逐月上升趨勢，九月年增百分之廿五點一，可能與加碼布局ＡＩ商機有關。
蔡美娜說，除因顯示卡、伺服器需求隨ＡＩ熱潮水漲船高，近年大陸台商將高階產品產能移回台灣，加上數位轉型等發展，都帶動資通產品出口成長。
此外，化學品、礦產品受惠油價推升行情，九月出口皆由黑翻紅；其餘八貨類仍是負成長，當中電子零組件減幅收斂，機械、塑橡膠產品需求浮現，減幅也縮小。
蔡美娜表示，第三季出口在疲弱中透露出穩定跡象，規模已連兩季擴大，衰退幅度連兩季縮小，全球經濟雖呈高利率、低成長，大陸經濟放緩也是持續存在的隱憂，但從各季出口走勢、市場變化及貨類表現觀察，皆慢慢築底回穩，可樂觀預期第四季將重回成長軌道。
▪ 高雄新舊屋價差快速拉大中 這商圈1間新屋可買2間中古屋
▪ 台北市含金量最高商圈在這 每坪租金逾5千元占比近4成
▪ 想在法拍市場撿便宜？台中、高雄最划算 市價打5折
▪ 軸線翻轉太成功！萬華單坪5千店面占36%、完勝大安
▪ 常見新建案陽台「黑色金屬條」設計 有何功用？網友給答案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言