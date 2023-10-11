協助年輕人創業，小規模營業稅標準全面調降？財政部：通盤研議
目前小規模營業人每月銷售額在新台幣8萬元以下，無須課徵營業稅，立委鍾佳濱認為近年物價及薪資水準攀升，建議免課稅標準調高至20萬元；20萬－50萬元免開發票、營業稅率5%，符合特定條件者，給予優惠稅率1%；50萬元以上才要開發票、適用營業稅率5%。財政部長莊翠雲表示，若要調降免稅標準，必須蒐集更多相關資料，財政部會全面性研議。
立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞敏、莊翠雲就「特別預算常態化破壞財政紀律如何改善」進行專題報告，並備質詢。
民進黨立委鍾佳濱質詢指出，現行小規模營業人平均每月銷售額8萬元以下可以就免開統一發票、也未達營業稅起徵點；銷售額8萬－20萬元，可免開發票、但營業稅率1%；銷售額20萬元以上則需開發票，適用營業稅率5%。他認為，上述標準已經是多年前標準，但最近幾年物價及薪資水準都提高，業者經營成本也增加，課稅標準應隨時代調整。
他舉例，1985年時時基本工資是6150元，小規模營業人20萬元可以聘僱11人，明年起基本工資已調高到27470元，同樣20萬元只能聘2.5個人，兩者薪資差距非常大，目前很多年輕人投身小規模創業，為協助年輕人創業，財政部應重新思考是否調整免課稅標準，他建議，營業稅起徵點可從現在的每月銷售額8萬元調高至20萬元；銷售額20萬元至50萬元者免開發票、適用營業稅率5%，但符合特定條件者，給予優惠稅率1%；需開發票、適用營業稅率5%的銷售額門檻則拉高至50萬元。
莊翠雲表示，針對營業稅起徵點、小規模營業人標準等，財政部將全面性研議。鍾佳濱要求財政部在3個月內提交書面報告。
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