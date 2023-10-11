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2024年全球筆電市場回溫 預估出貨量年增約2~5%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
圖為宏碁電競筆電Predator Helios Neo 16。圖／宏碁提供
圖為宏碁電競筆電Predator Helios Neo 16。圖／宏碁提供

根據TrendForce調查，第2季起筆電通路庫存水位轉趨健康，北美及亞太市場陸續浮現中、低階消費型機種需求，除了補足庫存外，也搶先為第3季的返校潮做準備。同時，Chromebook出貨量也在Google收取授權金的前夕達到高峰，推升第2季整體筆電出貨量成長至4,252萬台，季增達21.6%。合計上半年全球筆電出貨量達7,750萬台，年減23.5%。

TrendForce進一步指出，2023年下半年的成長動能將建構於終端消費者的採買力道上，但由於美國與歐洲兩大主要筆電消費市場的經濟前景不明，壓抑傳統季節性採買動能，且部分需求亦於第2季提前兌現，預估第3季筆電出貨量成長幅度將收斂至3.8%，達4,413萬台；全年筆電市場出貨量則預計可達1.63億台，年減12.2%。

觀察2024年走向，隨著市場庫存轉為健康，且預期通膨壓力漸趨穩定，2024年全球筆電出貨量有望落底反轉。然而，全球消費環境依舊承壓，需求即便緩步回升，市場尚未觀察到高度樂觀訊號，TrendForce預期2024全年成長幅度約2~5%，出貨量將略高於疫情前水準。TrendForce認為，在庫存問題排解後，整體市場將緩步恢復健康的流動，而能否期待更高幅度的出貨增長，還有待持續觀察中、美兩大消費市場走向。

下半年未見季節性市場活絡現象，需求低迷的情況下，除影響企業的收益表現，更容易拖累未來一年的預算安排。同時，AI風潮興起，相關基礎建設的建置或將排擠IT支出的順序。即便Windows 10將於2025年10月停止服務（End of support），可期2024年開始帶動商務換機潮。不過，TrendForce認為，以商務型筆電需求來看，推動商務換機潮的時間及力道或將延後與放緩，出貨大幅增長的可能性較為低落。

消費型需求方面，綜觀前幾大經濟體，中國大陸受限經濟與就業環境低迷，整體市場的發展仍較為悲觀，而美國2023年回補需求相對強勁，預期2024年的成長幅度將有所收斂。而歐洲歷經長達兩年的需求調整後，如若總經環境改善，將有助於下半年旺季的消費復甦；東南亞則受惠龐大的新興消費群體貢獻，出貨量將持續向上，預期整體消費型機種出貨將微幅增長。

消費 筆電

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