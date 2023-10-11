以巴衝突恐再推升通膨？主計長朱澤民回應了

以巴衝突恐再推升通膨？對此，主計長朱澤民今（11）日指出，以巴衝突和俄烏戰爭不一樣，以色列和巴勒斯坦既沒有石油生產，也沒有大宗物資出口，但須密切關注捲入的國家有多少，以及此波衝突影響的時間多長，其對於國際油價的影響是比較關鍵。

立法院財政委員會今邀請主計長朱澤民進行業務報告，以巴衝突是否導致物價再度攀升，以及是否發生二次通膨、停滯性通膨，皆成立委們質詢焦點。

朱澤民表示，目前物價再度攀高，主要是受到短期蔬果價格和油價升高影響，但國內核心物價還算穩定。但，國民黨籍立委林德福質詢指出，政府不願正視停滯性通膨的疑慮，且央行總裁楊金龍已提出這次是「中期特殊」通膨，我國的通膨是不是像病毒一樣會變種？我們是不是要和特殊性通膨共存？對此，朱澤民答詢表示，「我沒有聽過變種的通膨」。

國民黨籍立委李貴敏則問朱澤民，「這七年你過得比較好嗎？」，朱澤民答詢表示，我覺得我們的經濟成長和公司企業給我們的資料，我對台灣愈來愈有信心。

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