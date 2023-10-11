快訊

主播也下不了手！預訂春節國旅4間房2晚要價逾10萬 嚇到改在家打麻將

滅火器走錯路怨警未助開道還被嗆 盧秀燕用美食致歉：我做東

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

以巴衝突恐再推升通膨？主計長朱澤民回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計長朱澤民。報系資料照／記者許正宏攝影
主計長朱澤民。報系資料照／記者許正宏攝影

以巴衝突恐再推升通膨？對此，主計長朱澤民今（11）日指出，以巴衝突和俄烏戰爭不一樣，以色列和巴勒斯坦既沒有石油生產，也沒有大宗物資出口，但須密切關注捲入的國家有多少，以及此波衝突影響的時間多長，其對於國際油價的影響是比較關鍵。

立法院財政委員會今邀請主計長朱澤民進行業務報告，以巴衝突是否導致物價再度攀升，以及是否發生二次通膨、停滯性通膨，皆成立委們質詢焦點。

朱澤民表示，目前物價再度攀高，主要是受到短期蔬果價格和油價升高影響，但國內核心物價還算穩定。但，國民黨籍立委林德福質詢指出，政府不願正視停滯性通膨的疑慮，且央行總裁楊金龍已提出這次是「中期特殊」通膨，我國的通膨是不是像病毒一樣會變種？我們是不是要和特殊性通膨共存？對此，朱澤民答詢表示，「我沒有聽過變種的通膨」。

國民黨籍立委李貴敏則問朱澤民，「這七年你過得比較好嗎？」，朱澤民答詢表示，我覺得我們的經濟成長和公司企業給我們的資料，我對台灣愈來愈有信心。

通膨 朱澤民 國民黨

延伸閱讀

IMF：全球經濟步履蹣跚

通膨又有新花樣 縮減服務降成本

李貴敏發表新書哽咽 批民進黨政府沈迷數字遊戲愚民

李貴敏新書發表 指民進黨政府無知、無為、無能、無感

相關新聞

9月通膨逼近3%！二次通膨、變種通膨來了？主計長如此回應

9月消費者物價指數（CPI）衝上2.93%，最近又爆發以巴戰事，立委今天在立院關切是否會有二次通膨、變種通膨？主計長朱澤...

陸出招…貿易壁壘調查延長 衝擊我加入CPTPP

大陸商務部延長對台貿易壁壘調查至明年1月12日，也是總統大選前一日，符合學界普遍預期，關鍵端看期間台灣如何反應，而如與大...

「碳權概念股」成投資標的！台灣碳權交易所上路 企業永續該怎麼做？

台灣碳權交易所（Taiwan Carbon Solution Exchange，簡稱TCX）8月7日在高雄軟體園區掛牌上路，由證交所和行政院國發基金共同出資成立，台灣證券交易所董事長林修銘兼任碳交所董座。

從保二變成保一？IMF大砍台灣今年經濟成長率至0.8% 主計長回應了

世界貨幣基金（IMF）將台灣今年經濟成長率預測大幅調降至0.8%，立委今天質疑主計總處過去從保二到現在保一，預測數據不實...

IMF 大砍台灣今年 GDP 至0.8% 主計長朱澤民：出口應會轉好

國際貨幣基金（IMF）大砍台灣今年GDP至0.8% 遠低於上次預估。對此，主計長朱澤民今（11）日表示，9月出口應該會是...

以巴戰爭助長通膨？主計長：以巴與俄烏情況不一樣

國內九月消費者物價指數年增率（CPI）逼近3%，立委郭國文今天關切最近爆發的以巴戰事是否會助長通膨，能否守住2%。主計長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。