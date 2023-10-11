全球經濟步履蹣跚 IMF降我今年經濟成長率至0.8%

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天公布最新全球經濟成長預測，維持今年經濟成長預測值為百分之三、明年則下修為百分之二點九，並警告通膨仍很頑強，全球央行應保持政策緊縮直到物價壓力持續緩解為止。台灣方面，ＩＭＦ將今年的經濟成長預測值從百分之二點一大幅下修至○點八，降幅高達一點三個百分點；明年則預估為百分之三。

ＩＭＦ昨發布「世界經濟展望」秋季報告。ＩＭＦ首席經濟學家古林查斯說，全球經濟繼續從新冠疫情、俄烏戰爭，以及去年的能源危機中復甦，但中期成長前景「平平」。疫情的持續影響、俄烏戰爭、利率上升、極端天氣事件和財政支持縮減，都是抑制更強勁經濟增長的因素。他說：「我們看到全球經濟步履蹣跚，還沒有全速前進」。

至於近日引發全球關注的以色列、哈瑪斯軍事衝突，古林查斯表示，目前評估其影響為時過早，但若油價每桶上漲百分之十，在接下來的一年全球通膨率將上升約百分之○點四，而世界經濟產值將減少約百分之○點二。ＩＭＦ已將明年全球消費者物價增速從七月更新報告預估的百分之五點二上調至五點八，並預期二○二五年前多數國家的通膨率仍將高於央行設定的目標。

ＩＭＦ指出，今年全球ＧＤＰ成長預估維持百分之三不變，但下修明年的成長預測至百分之二點九，較七月預估值下調○點一個百分點，原因是俄烏戰爭及各國升息的影響。

其中ＩＭＦ將台灣今年經濟成長率預測大幅調降至百分之○點八，明年則上調○點四個百分點至百分之三；至於今年的通膨預估為百分之二點一、明年百分之一點五，低於全球今、明年預估的百分之六點九與百分之五點八。

ＩＭＦ對台灣今年的經濟成長預測並非最悲觀的，標準普爾先前公布的預測值只有百分之○點五、惠譽則預測成長百分之一；至於官方的預估則以主計總處的百分之一點六一相對樂觀，中央銀行預測值為百分之一點四六。

國發會昨回應，全球經濟成長疲弱，抑制我國出口表現，隨科技新品備貨旺季效應，以及產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，今年第四季出口可望恢復正成長，也可望增加經濟成長動能。

除了台灣，ＩＭＦ也下修歐元區及中國大陸的成長預測，在今明兩年，歐元區的成長率分別為百分之○點七、一點二，較原先預估減少○點二及○點三個百分點；大陸的成長率分別為百分之五、百分之四點二，分別下修○點二及○點三個百分點，主因是國內房地產危機和外部需求疲弱。

不過，ＩＭＦ將今明兩年美國的成長率上修至百分之二點一及百分之一點五，比七月增加百分之○點三和百分之○點五，理由是企業投資增強和消費增長，這使得美國成為唯一成長預測超過疫情前預估值的主要經濟體。

儘管全球經濟整體上朝向軟著陸，但ＩＭＦ仍然擔心中國大陸房地產危機、大宗商品價格波動、地緣政治碎片化，以及通膨高漲等風險。

商品推薦