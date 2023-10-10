IMF下修台經濟成長率到0.8% 國發會：Q4出口添經濟動能
國際貨幣基金（IMF）公布最新世界經濟展望秋季報告，大幅下修台灣今年經濟成長，從今年4月預估的2.1%，大幅下修至0.8%，下修幅度高達1.3％，明年經濟成長則預估為3.0%。國發會今日傍晚表示，全球經濟成長疲弱，抑制我國出口表現，惟隨科技新品備貨旺季效應，以及產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，今年第4季出口可望恢復正成長，也可望增加經濟成長動能。
國發會指出，政府也將持續強化內需動能，除戮力推動各項疫後強化經濟及社會韌性措施外，也將加速執行國內公共建設，積極促進台灣產業升級轉型等，持續創造台灣經濟成長新動能。
另外，IMF也預測台灣今年消費者物價指數（CPI）上漲2.1%，遠低於全球的6.9%；對此，國發會也表示，政府也將密切注意物價。
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