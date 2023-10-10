IMF大幅下調台灣經濟成長至0.8% 國發會回應了

針對國際貨幣基金（IMF）公布新一次經濟預測，其中台灣今年經濟成長下修至0.8%，較4月預測值減少1.3個百分點，國發會今（10）日表示，全球經濟成長疲弱，抑制我國出口表現，惟隨科技新品備貨旺季效應，以及產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，今年第4季出口可望恢復正成長，也可望增加經濟成長動能。

同時，國發會也提到，政府亦將持續強化內需動能，除戮力推動各項疫後強化經濟及社會韌性措施外，也將加速執行國內公共建設，積極促進臺灣產業升級轉型等，持續創造台灣經濟成長新動能。

此外，IMF預測台灣今年消費者物價指數（CPI）上漲2.1%，遠低於全球的6.9%。對此，國發會表示，政府也將密切注意物價。

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