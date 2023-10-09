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中國延長貿易壁壘調查至選前公布 經濟部回應了
中國商務部今（2023）年4月發布對臺灣進行貿易壁壘調查，今（9）日公告以「本案情況複雜」為由，決定調查期限延長3個月，至2024年1月12月止。對此，經濟部今（9）日表示，我方一向秉持開放態度，願意與中方在WTO架構下協商與處理。
經濟部表示，美中貿易戰及美國去風險化以來，已帶動國際產業自中國遷移風潮，經濟部將持續協助業者進行多元市場布局，並貫徹低碳化、智慧化升級轉型的輔助政策，協助業者提升競爭力。
經濟部國際貿易署也表示，將擴大及加碼協助業者透過海外參展、運用數位科技、貿易金融等作法，進行多元市場佈局及分散風險，避開紅海市場不利的條件，成功爭取商機。
經濟部強調，政府是產業的後盾，不論發展變化如何，政府勢必積極協助業者妥善因應，將透過各種輔助措施攜手合作，共同面對挑戰。
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