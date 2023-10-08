慢點加油 明日起國內汽、柴油各調降0.1元

台灣中油自明（9）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升28.3元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.5元及3.9元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌5.41美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.050元，國內油價依公式計算跌幅為4.42%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.4元及3.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.8元及3.2元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.7元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.5元及3.9元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.1元。

本周因油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.5元及3.9元均由台灣中油吸收，累計112年至9月底止，台灣中油共吸收約87.72億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。

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