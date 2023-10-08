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去年總工時 台排主要國家第6

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部最新的國際勞動統計數據，台灣受雇者去年的平均年總工時為二○○八個小時，在卅九個主要國家中，排名第六。歷年來，台灣年總工時均名列前茅，去年雖掉出前五名，卻仍比前年多了八小時。勞動部官員解釋，前年受疫情影響，總工時創新低，去年疫後各產業復甦，工時小幅回升。

勞動部統計，卅九個主要國家，受雇者平均年總工時第一名為哥倫比亞的二三八一小時，其次為墨西哥二三三五小時、新加坡二二九三小時、哥斯大黎加二二四二小時、智利二○二六小時，台灣排名第六。

亞洲國家部分，台灣工時僅次新加坡，南韓以一九○四小時緊追台灣之後，日本更只有一六二六小時，排名十八名。勞動部條平司長黃維琛指出，前年受疫情衝擊，住宿餐飲、批發零售等內需產業減班休息，因此拉低該年度總工時，隨著去年進入疫後，產業復甦，因此平均年總工時也跟著緩增，回歸正常。

黃維琛說，細分全時與部分工時就業者，年平均總工時會受到部分工時占比多寡影響，台灣部分工時工作者比率僅百分之三點五，遠比日本百分之廿五點一來得低，若看全時就業者每周工時，台灣為四十一點三小時，比日本的四十二點七小時低，跟瑞士四十點九小時相差無幾。

全國產業總工會秘書長戴國榮指出，工時無法大幅降低，原因在低薪，雇主視給勞工加班費是恩惠、補貼薪資，導致勞工薪水太低，不得不靠加班為自己「加薪」，除了透過調升基本工資解決低薪處境，建議比照西班牙，由政府提供薪資補貼，鼓勵企業實施周休三日，在薪資、生產力百分之百的前提下，讓勞工的周工時降至原本八成。

工時 勞動部 薪資

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