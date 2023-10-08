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旅宿業本國勞工媒合率不佳…勞部轉折關鍵

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

旅宿業者年初就呼籲政府開放聘僱移工勞動部從原本堅持媒合本國勞工優先，到近期終於鬆口評估，關鍵轉折仍在於媒合率不佳，經過半年努力，結果僅媒合8%，顯示國內勞工對投入旅宿業工作興趣缺缺，開放移工成為解方。

國境大門解封後，據交通部統計，9月我國來台觀光人次已達400萬人次，今年600萬人次目標可望達陣，然旅宿業缺工狀況遲未紓緩，陷入無人可用的困境。

另據勞動部統計，截至9月底旅宿業提出人力需求為1,474人，由勞動部推介人數為5,056人，但僅成功媒合400人，媒合成功率僅8%。

旅宿業大缺工，媒合狀況卻不如預期，勞動部認為，除薪資狀況是最大主因外，還有一大原因是旅宿業多須倚賴勞力投入，像是搬重物、久站，雇主首先就會考量受僱者體力狀況。官員指出，缺工問題持續困擾旅宿業，最大問題出在本國勞工不願進入旅宿業，無論是因工作條件或其他因素，未來即便開放移工，仍會先以保障本國勞工就業為優先。

勞動部 移工

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