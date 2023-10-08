旅宿業本國勞工媒合率不佳…勞部轉折關鍵

旅宿業者年初就呼籲政府開放聘僱移工，勞動部從原本堅持媒合本國勞工優先，到近期終於鬆口評估，關鍵轉折仍在於媒合率不佳，經過半年努力，結果僅媒合8%，顯示國內勞工對投入旅宿業工作興趣缺缺，開放移工成為解方。

國境大門解封後，據交通部統計，9月我國來台觀光人次已達400萬人次，今年600萬人次目標可望達陣，然旅宿業缺工狀況遲未紓緩，陷入無人可用的困境。

另據勞動部統計，截至9月底旅宿業提出人力需求為1,474人，由勞動部推介人數為5,056人，但僅成功媒合400人，媒合成功率僅8%。

旅宿業大缺工，媒合狀況卻不如預期，勞動部認為，除薪資狀況是最大主因外，還有一大原因是旅宿業多須倚賴勞力投入，像是搬重物、久站，雇主首先就會考量受僱者體力狀況。官員指出，缺工問題持續困擾旅宿業，最大問題出在本國勞工不願進入旅宿業，無論是因工作條件或其他因素，未來即便開放移工，仍會先以保障本國勞工就業為優先。

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