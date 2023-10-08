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旅宿聘移工 拚下月放行

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
圖／經濟日報提供
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為協助旅宿業因應缺工危機，據悉，行政院擬開放旅宿業聘僱外籍移工，最快本周召集跨部會討論，勞動部交通部正在研擬資格要件等細節，政院希望11月上路，協助業者趕上跨年、春節等旅遊潮商機。

受新冠疫情拖累，台灣自2020年實施邊境管制，禁止外籍旅客來台，導致入境人數雪崩式下跌，旅宿業成為衝擊最大的海嘯第一排，好不容易熬到國境解封，旅宿業原期待迎春燕，卻面臨人力荒，不少飯店業者更傳出董總到第一線鋪床、搬行李，缺工危機可見一斑。

今年來包括產業界、學者專家頻頻建議政府，應開放旅宿業聘僱移工，以解決人力荒，但勞動部遲未鬆口。知情官員透露，業界聲音政府聽到了，最快本周召集各部會討論，研擬開放旅宿業申請移工。

據悉，行政院研擬朝把旅宿業納入可聘僱移工資格內，已請勞動部及交通部提出相關報告，同時也請勞動部研擬細節，包含聘僱多少本國勞工才能聘僱一名移工、業者資本額等，目標今年11月就上路。

目前開放聘雇移工產業類別包含家庭看護、農林牧、製造、營造業等，若要進一步開放產業，據目前規定，只須修改「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」及「藍領審查標準」，無須進入立法院修法。

勞動部表示，要開放新產業類別聘僱移工時，須由各部會向勞動部提出申請，並由跨國勞動力政策協商諮詢小組，包含勞資政學四方開會討論後才能開放。

移工 勞動部 交通部

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