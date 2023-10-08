9月出口 有機會轉正

財政部11日將公布最新進出口統計，按季節走勢推估，9月出口規模約落在368億至383億美元，年增減幅在正負2%之間，意即有機會轉為正成長，就看AI商機、蘋果新機拉貨動能給不給力。

財政部上月公布8月出口373.6億美元，年減7.3%，雖是連12黑，但衰退幅度收斂至個位數，為近十個月最小減幅，主要受惠於AI商機，加上進入外銷旺季。

財政部上月表示，外貿狀況仍屬盤整，最快9月出口有機會轉為正成長，第4季將進入另一個上行周期。

圖／經濟日報提供

國發會主委龔明鑫日前在立法院回應立委質詢時表示，8月出口雖仍衰退，但衰退幅度已收斂至個位數，期待9月出口轉正，希望9月景氣分數和燈號能有所突破。

財政部長莊翠雲日前在立法院備詢也提到，雖出口連12黑，不過可望在第4季轉正，全年經濟成長率仍有希望「保1.5%」。

財政部指出，全球經濟復甦步調雖仍遲緩，所幸AI等新興應用商機挹注部分外銷量能，加上科技新品備貨效應，傳產貨類外銷減幅也收斂，使出口持續轉好。不過累計前八月出口2,781.7億美元，年減15.7%，則是近14年來最大減幅。

從出口貨類來看，資通與視聽產品表現亮眼，是11大貨類中唯一挺住正成長，8月出口75.8億美元，年增43.1%。

不過外銷主力電子零組件在8月衰退11.2%，連十黑，其中積體電路減10.4%、印刷電路減25.5%，電子零組件出口頹勢可能會持續走低到年底，至12月將形成連14月下滑，追平前一波景氣衰退。

其餘貨類方面，8月礦產品、光學及精密儀器年減逾三成，仍是重災區；紡織品、運輸工具減幅在二成至三成間；基本金屬及其製品、電機產品、化學品、塑橡膠等貨類減幅仍超過一成；機械年減9.6%，相對收斂。

財政部表示，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用需求持續擴展，終端產品晶片含量提升，加上消費性電子新品陸續上市推升備貨需求，皆可望挹注我國下半年出口動能。

然而全球製造業生產活動疲弱，且有升息效應、俄烏戰事、美中科技戰等不確定因素干擾，將侷限我國外貿表現，仍有待密切關注後續發展。

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