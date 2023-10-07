4台廠助華為 王美花改口：若違法開罰

彭博點名四家台灣廠商協助華為建晶片廠，經濟部長王美花先前一度表示，台廠處理的是建廠比較低階工程，但她昨受訪時卻改口，表示已請四家公司來說明，若在中國做的項目和當初投資核准項目不吻合，依「兩岸人民關係條例」最高可罰二千五百萬元。國民黨立委李德維質疑，王美花說法改變，是否有什麼壓力或因素造成改變。

科技產業人士也認為，中美貿易戰本來就已經很無聊了，中、美對立演變為地緣政治，「業界過去這幾年夠辛苦了，因著地緣政治，得要在全世界各地找生產據點，成本都不斷墊高。」這個議題小題大作，業界都知道美國禁令，誰會不避開？

被點名四家企業紛紛喊冤，不約而同重申「公司所有投資與業務，皆遵守國家政策與法令拓展營運項目」。

彭博日前指崇越、漢唐、亞翔、矽科宏晟協助華為設晶片廠。王美花於四日在立法院經濟委員會表示，經濟部已詢問廠商狀況，台廠處理的是建廠比較低階工程，包含廢水、環保等工作，無涉關鍵技術；後續將針對有無違反美國實體清單規定，對廠商進行調查，但初步看來應不致踩到美國紅線。

不過，王美花昨一改日前的說法，表示廠商已初步說明，經濟部也啟動調查這四家業者在中國的營業項目，與當初核准的投資項目是否吻合，如果不吻合，在兩岸條例內有處罰規定，最高可處二千五百萬元，已發函請業者向經濟部說明。

王美花說，美國對華為制裁已持續二到三年，美方相關規定非常細膩，經濟部對美方做法也都有掌握相關訊息，並向台灣廠商做過非常多的說明，台灣廠商大部分也都理解這樣的制裁措施。

王美花表示，科技部最近會針對台灣關鍵技術公告，有比較強度的管制，國際有國際管制，而台灣怎麼管，則會站在台灣技術關鍵點跟國家安全，有自己考量。

李德維質疑，王美花先是說台廠無涉關鍵技術材料或設備，這兩天卻又說若違法最高可罰二千五百萬元，政府對此事件話沒有講清楚，難免讓人質疑是否有什麼壓力或因素造成改變。

李德維強調，若有違法的項目，都支持開罰，但重要的是對於產業及廠商，政府應說明一致標準及情況，不要因為對象國家不同或其他因素，而處理有所不同。

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