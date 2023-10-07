全球百大科技研發獎 台灣獲獎數亞洲第一 工研院奪8獎

台灣創新研發實力在國際發光，有研發界奧斯卡獎之稱的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards發布得獎名單，台灣的創新科技從156項技術中脫穎而出，囊括12個獎項，獲獎數全球第二、亞洲第一，工研院更一舉勇奪8項大獎，僅略少於研發經費為工研院3倍的美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory），超越麻省理工林肯實驗室、西門子醫療設備學院、NASA研究中心、陶氏化學、杜邦等國際領導機構及大廠。

工研院院長劉文雄表示，這次工研院拿下R&D 100 Awards 8項大獎，均展現創新的價值，獎項分為兩大類，包括淨零節能及生醫科技。淨零節能技術有5項，像「PI膜綠色製程 – VOCs近全循環利用」，幫助廠商將工作溶劑回收純化再利用，將廢棄物資源化，實踐綠色產品循環生產理念。

另如「永續智慧能源系統」透過軟硬體系統整合，將多個低電壓的分散式能源重新聚合整理，彈性提供電力。「O-RAN專網節能管理技術」則是5G智慧節能技術，可應於電信、智慧工廠、智慧交通等多元用途。

其次，生醫產業作為驅動台灣下世代產業成長的核心之一，今年獲得3項大獎，成績史上最亮眼。劉文雄表示，「智慧射頻熱消融系統」能精準消融腫瘤，降低手術風險與利於傷口恢復，是醫生與患者福音。「新穎標靶青光眼藥物」及「超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水」前者提高眼房水排出的效率，後者則是治療黃斑免打針，均充分展現工研院解決問題的創新價值與產業化落地成果。

經濟部次長林全能表示，經濟部支持的研發成果已連續16年榮獲全球百大科技研發，累積達84個獎項，提升台灣科研實力在全球的能見度，今年由經濟部所支持的科專成果，全數都已分別與信力生技、仁寶電腦、達邁科技、高鋒工業、旭宇騰精密科技、台灣中油、和碩聯合科技、世大化成、全興工業、佳欣材料等廠商合作，落實創新成果產業化，為產業創造經濟價值。

此外，今年有3項生醫技術獲獎，這已是連續第5年生醫成果拿下全球百大科技研發獎，顯示台灣生醫研發實力已具國際級水準。

在經濟部長期支持下，工研院自2008年首次參與全球百大科技研發獎以來，至今已連續16年獲獎，累積58項殊榮，其中超過9成投入產業，不僅讓工研院的創新能力有機會躍上國際，同時還提升台灣產業競爭力。工研院將持續努力發展以市場為導向的創新，從研發的起點，就對焦市場需求，進而創造終端價值，以科技力為民眾生活帶來改變，助力台灣產業轉型躍升。

商品推薦