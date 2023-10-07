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2023白皮書 日工商會擔心勞動力 也怕供電不穩

聯合報／ 記者葉卉軒陳素玲／台北報導

台北市日本工商會發表「二○二三年對台灣政府政策建言白皮書」，不僅對台灣貿易協定網絡表達關注，也對供電穩定、勞動力感到擔憂；日本工商會理事長竹田亨表示，對於所有在台經營的企業而言，穩定供電是最低要求，台灣能否在二○二五年前順利完成能源組合改變，實令人不安。

大陸對台祭出貿易壁壘調查，結果預計最快十月十二日出爐，恐將對ECFA（兩岸經濟合作架構協議）帶來影響。日本工商會提出的政策建言白皮書，也對兩岸ECFA議題有所著墨，盼在ECFA協商停擺、台灣與主要國家簽訂貿易協定仍不多的情況下，台日合作加速推動加入經濟夥伴協定。

竹田亨表示，台灣擁有半導體等重要產業，西方國家因日漸升高的經濟安全保障需求，有加強支持台灣加入夥伴協定的趨勢，希望日本政府積極給予支援，也期待台灣政府積極爭取，以符合CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）高門檻。

在穩定供電方面，竹田亨指出，台灣預計二○二五年停止核能發電，提高發電量不穩定的再生能源比率，輸配電網負荷增加，加上天然氣國際價格飆漲，供電問題令人感到憂心。

另外，台灣二○二二年之總和生育率為○點八七人，連續三年跌破一人大關，預估今後台灣少子化、高齡化將更快速，必須盡速填補減少的勞動力，日本工商會建議台灣政府強化引進外籍勞工的相關具體目標、擴大引進方針、建構外籍勞工能長久工作的環境等政府政策。

國發會主委龔明鑫感謝日本政府與日本工商會對於我國申請加入CPTPP的支持，並表示台美已簽署「二十一世紀貿易倡議」首批協定，有信心符合國際貿易高標準，期待台日加速簽署雙邊貿易協定。

針對日商關切台灣二○二五年能源配比改變劇烈，對水電穩定供應疑慮，國發會表示，政府已有積極因應，包括為提升供水能力，已制定「台灣各區水資源經理基本計畫」，並推動再生水與海淡水的利用，落實水資源的彈性調度與及備援，另提出「強化電網韌性建設計畫」，於十年投入五六四五億元經費，以分散、強固電網，確保供電穩定。

日本 水資源

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