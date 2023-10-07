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新聞眼／經部回馬槍 做給美國看？

聯合報／ 本報記者馬瑞璿

外媒點名台灣四家企業正協助華為在深圳建設晶圓廠，經濟部長王美花先前表達四家企業提供的僅涉低階技術，而非關鍵技術，沒想到僅只一天，經濟部投審會就表達會啟動行政調查。為何經濟部選在此時來個回馬槍，非要查這四家公司不可？究竟是這四家公司真有問題？還是美中台之間，有其政治考量？

說起來，這四家公司在中國大陸承接的業務，還真跟美國禁令八竿子打不著。

美國禁令，二○二○年五月最早規定的是：「美國管制所有用到美國技術的半導體公司，除非獲得許可，否則，不得對華為及其關係企業提供產品及服務。」

經歷了三年，這項禁令愈擴愈大，不只美國，荷蘭、日本、韓國半導體大廠，都不可以將先進技術、服務賣給華為，美國設計公司也不能將高檔AI晶片賣給中國公司。

很顯然地，美國禁令就圍繞著一個關鍵核心：「不能讓半導體先進關鍵技術進入到中國大陸。」也就是說，不在關鍵技術領域的其他工程，原則上，並不在美國禁令限制之內。

換句話說，此次被外媒彭博點名的崇越、漢唐、亞翔、矽科宏晟，這四家公司的主營業務紛紛圍繞著廠務設備、工程，與美國禁令裡所提到的先進技術紅線毫不相關，原則上，並未觸碰美國禁令限制。

然而，就在此時，美國商務部長雷蒙多對外表示，種種有關華為在晶片技術取得突破的報導「非常令人不安」，她強調，美國商務部需要更多方法來落實對中國大陸的出口管制。與此同時，台灣經濟部也跟著要來查這四家在中國大陸的投資業務項目。

科技產業人士直言，這四家廠商的營業項目都不是關鍵技術，「看不懂經濟部投審會為什麼要查這四家企業？」究竟，經濟部這項行政調查，是真已掌握了真憑實據，確切發現這四家業者在大陸經營的業務與當初投資核准項目不吻合？還是做做樣子，安撫美國老大哥的擔憂？外界持續關注。

美國

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