遭美點名4廠 僅做無塵室、機電工程

彭博點名四家台廠協助華為蓋廠，經濟部態度急轉彎，從日前指出初步了解是低階工作，昨經濟部長王美花改口指出，近期將啟動相關調查，請四家公司來說明，若營業項目不符，最高可罰兩千五百萬元；王美花還預告科技部將針對台灣關鍵技術公告較強的管制，她指出，「這部分是台灣的措施，國際管制怎麼管，台灣就應該怎麼管。」

經濟部說法引發產業界及專家熱議，知名半導體分析師陸行之日前就已在臉書公開發文認為，美國禁令與處理廢水工程、蓋廠房、蓋潔淨室無關，除非上述工程使用美國的蓋廠獨門技術或美國製造的零組件，這確實屬於灰色地帶，他也質疑，「感覺彭博社有點擴大解讀美國技術管制（還是期待／希望未來美國擴大技術管制？）。」

被點名的四家公司崇越、漢唐、亞翔、矽科宏晟不約而同重申「公司所有投資與業務，皆遵守國家政策與法令拓展營運項目」，並公告表示未提供半導體製程設備。

上述公司幾乎都是台積電重要夥伴，崇越董事長郭智輝近日表示正跟著台積強化全球布局，身為無塵室工程供應商的漢唐也曾承攬台積電竹科、中科、南科及南京廠多項工程，近年也在台積亞利桑那州廠訂單挹注下，營運高速增長。

亞翔長年協助聯電、力積電、台積、中芯等大廠進行機電系統整合工程。矽科宏晟更在股東會上說，公司近年投入相當大的資源與人力投入先進製程設備研發、廠房規畫、系統設計、設備製作及管路施工安裝與測試。

值得注意的是，一如台積亦有南京廠持續運作，台灣相關廠務與工程廠商在中國營運，承接中國半導體廠商訂單，是否代表涉及先進製程材料或設備的營業秘密外洩仍有待釐清。

美對陸晶片出口新規 確定收緊

正當台灣四大廠深陷華為建廠疑雲的同時，路透五日引述美國政府公告和一位消息人士報導，美國對中國大陸出口晶片製造設備管制的最新規定已進入最後審查階段，足見拜登政府不久後，將對中國加緊設限。

白宮管理及預算局（OMB）官網四日公布一份題為「半導體製造項目出口管制、實體清單修改」的規定。知情人士證實，該公告就是指即將限制對中國出口晶片製造工具的措施。

外界預期美方也將推出配套規定，加強限制用於AI（人工智慧）的高端晶片出口。消息人士提到，拜登政府有意同時公告這兩項規定。美國商務部發言人則不願對此置評。

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