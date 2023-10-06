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抑制物價上漲措施明年是否延續？ 陳建仁一句話回應
行政院長陳建仁今（6）日赴立法院進行施政報告及備詢，會中立委提出政府在抑制物價部分已經招數盡岀，對於明年持續延續相關政策是否已有評估？他表示，會持續滾動檢討相關措施。
國民黨立委林德福指出，為了穩定國內物價，目前採取減稅凍漲等相關措施，這是否會成為未來的常態？這樣的減徵措施是否會出現反噬負面效果？未來措施取消後是否能保證不會出現補漲狀況。
主計長朱澤民表示，目前有關關稅減徵的政策是到今年12月底，至於未來的狀況，則會採取滾動式檢討，至於負面影響，他認為不至於，因為穩定物價小組都會定期開會檢討。
朱澤民也強調，民生物價的漲跌還是要看是什麼類別，如果是像近期受到颱風影響，部分物價例如蔬菜水果確實也會上漲，但如果是攸關進口物資的部分，就可以利用關稅或是貨物稅來進行滾動調整。
林德福也追問，物價在明年如果還是上漲，這樣對於明年經濟成長優於今年的預估是否會打折。
陳建仁表示，這是一個假設的情況，沒有人可以百分之百預測未來，但如果就眼下的經濟數據及指標來看，明年的經濟成長預估是不錯的。
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