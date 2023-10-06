臺灣奪12項全球百大科技研發獎 獲獎數全球第二僅次美國

有研發界奧斯卡獎之稱的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards日前發布得獎名單。今年臺灣創新科技脫穎而出，囊括12個獎項，獲獎數更居全球第二，在經濟部產業技術司科技專案支持下，工研院奪8項大獎，在「淨零節能」、「生技醫藥」領域獲獎數量，雙雙創下單一年度史上新高。

經濟部今（6）日在台北國際會議中心舉辦「創新科技 榮耀國際2023 R&D100 Awards（全球百大科技研發獎）獲獎記者會」，今年臺灣創新科技囊括12個獎項，獲獎數更居全球第二，其中工研院獲獎8項，僅略少於研發經費為工研院3倍的美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory），超越麻省理工學院、杜邦、3M、NASA研究中心等國際領導機構/廠商，顯示我國創新科研實力傲人更領先國際。

經濟部次長林全能表示，經濟部支持的研發成果已連續16年榮獲全球百大科技研發獎，累積達84個獎項，提升臺灣科研實力在全球的能見度，今年由經濟部所支持的科專成果，全數都已分別與信力生技、仁寶電腦（2324）、達邁科技（3645）、高鋒工業（4510）、旭宇騰精密科技、台灣中油、和碩聯合科技（4938）、世大化成、全興工業、佳欣材料等廠商合作，落實創新成果產業化，為產業創造經濟價值。此外，今年有3項生醫技術獲獎，這已是連續第五年生醫成果拿下全球百大科技研發獎，顯示臺灣生醫研發實力已具國際級水準。

工研院院長劉文雄表示，這次工研院總共在R&D 100 Awards勇奪8項大獎，均展現創新的價值。獲選的獎項可分為兩大類，包括淨零節能及生醫科技。在淨零節能技術有5項，像是：「PI膜綠色製程 – VOCs近全循環利用」就是實踐綠色產品循環生產理念，幫助廠商將工作溶劑自行回收純化再利用，並將廢棄物資源化。

「路徑導向AI控制參數優化精準製造技術」提升工具機設備加工精度可達5微米，幫助廠商搶攻高階半導體領域等加工市場。「高效雙模態原子層鍍膜系統」為全球首創雙模態原子層鍍膜， 突破國外大廠專利屏障，滿足半導體3D高深寬比孔內鍍膜、多成份控制、原子層精密鍍膜需求。「永續智慧能源系統」透過軟硬體系統整合，將多個低電壓的分散式能源重新聚合整理，彈性提供電力。「O-RAN專網節能管理技術」則是5G智慧節能技術，可應於電信、智慧工廠、智慧交通等多元用途。

其次，生醫產業作為驅動臺灣下世代產業成長的核心之一，今年獲得3項大獎，成績史上最亮眼。「智慧射頻熱消融系統」能精準消融腫瘤，降低手術風險與利於傷口恢復，是醫生與患者福音。「新穎標靶青光眼藥物」及「超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水」前者提高眼房水排出的效率，後者則是治療黃斑免打針，均充分展現工研院解決問題的創新價值與產業化落地成果。

數位發展部數位產業署黃雅萍主任秘書表示，「O-RAN節能專網管理技術」是工研院與和碩聯合科技共同打造的國產化節能網路解決方案，其具備AI輔助的節能演算法搭配國產節能基地台，可預測網路使用需求量之變化，當需求量降低時，即刻透過節能控制介面引導終端接取鄰近基地台，使閒置基地台進入省電模式，以達到網路節能效果。

目前已經與和碩聯合科技合作於新店工廠佈建8台O-RAN基地台之節能專網，經由基地台節能調控，平均節省超過50%基地台網路能耗，此外，本解決方案正結合國內電信業者遠傳電信（4904）進行整合測試與驗證，合作於經濟部南台灣創新園區場域建置電信節能試驗網路，包含室外/室內基地台共7站驗證，可節省超過20%能耗。

預期將持續優化節能演算法與擴充基地台節能技術，藉由建立國內第一個國產化電信節能網路示範應用，實現以通訊技術提升網路節能的典範範例。

在經濟部長期科技專案以及數位發展部支持之下，工研院自2008年首次參與全球百大科技研發獎以來，至今已連續16年獲獎，累積了58項殊榮，其中有超過9成投入產業，不僅讓工研院的創新能力有機會躍上國際，同時還提升臺灣產業競爭力。

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