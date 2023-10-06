立凱電2024年授權目標 再增三家

鋰智財服務商立凱-KY（5227）今（6）日舉辦法說會，立凱電在成功完成歐、美、澳三家上市企業的LFP（磷酸鐵鋰）授權後，目標2024年再完成歐美印太地區三家客戶授權。同時將發展鋰電池智財商業化服務平台，利用商業化量產經驗、全球48家客戶資源與完整的技轉授權商業模式，全面轉型為鋰智財服務業，除了LFP之外，進一步擴大在負極材料、電解質、回收材料再利用改良等面向，向歐美客戶授權技轉輸出更多的鋰電量產技術。

立凱電今天揭露三項公司發展重點包含，一、2023年已完成歐美澳三家上市企業LFP的IP授權，預計2024年再完成三家LFP的智財技轉授權。二、公司利用現有基礎再進一步發展為鋰智財技轉服務平台，向各大學與科研機構提供量產與客戶驗證平台，向歐美客戶輸出更多負極材料、電解質改良等量產技術，為歐美客戶解決引進鋰電量產改良技術的需求，為許多大學與科研機構無法完成商業量產的困難。

三、為減少虧損與避免與客戶競爭，立凱電已開始有序減少大批量生產業務，立凱電將逐漸減少量產LFP業務，上月營收下降，係因已開始反應減少因缺少規模經濟生產損失的措施。公司將持續盡可能減少對中國客戶供貨，並僅保留必要的試量產業務。在2027年以前，公司將由從LFP材料製造商完全轉型為鋰智財服務商。

立凱電近期陸續完成專利與技術授權三家上市公司，包括歐美鋰電大廠Freyr 、美國ICL、澳洲磷礦商Avenira。美國兩黨基礎設施法唯一核准補貼的LFP材料廠，為立凱電技術授權廠商ICL，與ICL簽約對立凱電是一大激勵也是新的里程碑。

立凱電董事長張聖時指出，2024年公司營運有兩大方向，第一，目標2024年將再授權予其他位在歐洲、印度、美國的三家公司，至2024年底累計授權目標希望達到六家。第二，立凱電布局鋰電智財服務平台，結合既有的LFP及LMFP（碳酸錳鐵鋰）等專利外，擴及正、負極材料與電解質產品，網羅鋰電池相關專利技術並將其商業化，期待公司能持續在全球鋰電產業中扮演重要的角色。

張聖時說明，立凱電過去專注在正極材料的發展上，電池材料中也以正極材料占電池的成本比重最高。但一顆電池不僅只有正極材料，還有負極材料、電解液、隔離膜及其他材料。

在立凱電長期發展電池材料、深耕產業的利基下，擁有優質的客戶群，並與國際上產業專家、機構等維持良好的合作網絡，立凱電將善用此優勢，整合國外的大學學術單位、科研機構、新創公司的專利，提供量產與客戶驗證平台，協助將其實驗室技術轉為量產、經過測試的可商業化的技術，如此一來將解決許多大學與科研機構無法將專利完成商業量產的痛點。

立凱電強調，現正處於歐洲、美國積極打造自己的鋰電池國家隊的時刻，市場對電池需求殷切，立凱電抓住此機遇，發展鋰電智財服務平台可將專利技術授權予全球超過40家國際級客戶，為歐美客戶引進負極材料、電解質改良專利，解決鋰電量產改良技術的需求，並獲得美國、日本車廠客戶的認同，將電池的創新技術導入到如車廠、軍事、飛機、醫療、儲能等終端應用，共創立凱與專利發明人、客戶三方的最大利潤。

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