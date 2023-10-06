全球百大科技研發獎 台灣獲12獎項、亞洲第一

8月失業率3.56%，為23年同月最低，但看似美好的「低失業率」數字，看在人力專家們的眼裡，卻一點兒也樂觀不起來。因為在低失業率下，其實暗藏著不少危機，讓人無法看到我國目前就業市場正面臨的問題和隱憂。

2023-10-06 11:27