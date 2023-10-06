快訊

葬禮後又遇砲襲！俄轟炸烏克蘭咖啡館，51居民死亡

美豬涉嫌「洗產地」 盧秀燕：公布81家餐飲業者名單

日圓跌破150防線日本政府非救不可？背後有2大難題

全球百大科技研發獎 台灣獲12獎項、亞洲第一

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
經濟部上午在台北國際會議中心舉辦「創新科技 榮耀國際2023 R&D100 Awards (全球百大科技研發獎)獲獎記者會」。圖為獲獎的「永續智慧能源系統」。記者黃義書／攝影
經濟部上午在台北國際會議中心舉辦「創新科技 榮耀國際2023 R&D100 Awards (全球百大科技研發獎)獲獎記者會」。圖為獲獎的「永續智慧能源系統」。記者黃義書／攝影

經濟部上午在台北國際會議中心舉辦「創新科技 榮耀國際2023 R&D100 Awards (全球百大科技研發獎)獲獎記者會」，台灣創新科技囊括12個獎項，獲獎數更居全球第二、亞洲第一。

經濟部次長林全能表示，經濟部支持的研發成果已連續16年榮獲全球百大科技研發獎，累積達84個獎項，提升臺灣科研實力在全球的能見度。

2023 R&D100 Awards (全球百大科技研發獎)得獎名單中，經濟部獲獎9 項、數位發展部獲獎2項、國家原子能科技研究院獲獎1項，工研院以「超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水」、 「新穎標靶青光眼藥物」、「智慧射頻熱消融系統」、「PI膜綠色製程技術」、「PI膜綠色製程-VOCs 近全循環利用」、「路徑導向AI 控制參數優化精準製造技術」、「高效雙模態原子層鍍膜系統」、「永續智慧能源系統」以及「O-RAN 專網節能管理技術」拿下8項大獎，涵蓋生技醫藥、 淨零排放、智慧製造、半導體、先進通訊等領域。另外還有金屬中心「電極智慧化3D 變曲率電化學加工系統」、紡織所「80℉恆溫微膠囊超細纖維皮革」、資策會「ICSentry 工控資安威脅分析平 台」、國家原子能科技研究院「森林廢棄物轉高價值綠色化學品之負碳生質精煉技術」，研發成果豐碩。

經濟部上午在台北國際會議中心舉辦「創新科技 榮耀國際2023 R&D100 Awards (全球百大科技研發獎)獲獎記者會」，圖為獲獎的金屬中心「電極智慧化3D 變曲率電化學加工系統」。記者黃義書／攝影
經濟部上午在台北國際會議中心舉辦「創新科技 榮耀國際2023 R&D100 Awards (全球百大科技研發獎)獲獎記者會」，圖為獲獎的金屬中心「電極智慧化3D 變曲率電化學加工系統」。記者黃義書／攝影
經濟部上午舉辦「全球百大科技研發獎」獲獎記者會，台灣創新科技囊括12個獎項。經濟部次長林全能（前中）、產業技術司長邱求慧（前左三）、工業技術研究院院長劉文雄（前左二）、數位發展部數位產業署主秘黃雅萍（右三）、金屬中心執行長賴永祥（右二）、紡織所協理邱勝福（右一）等一同合影。記者黃義書／攝影
經濟部上午舉辦「全球百大科技研發獎」獲獎記者會，台灣創新科技囊括12個獎項。經濟部次長林全能（前中）、產業技術司長邱求慧（前左三）、工業技術研究院院長劉文雄（前左二）、數位發展部數位產業署主秘黃雅萍（右三）、金屬中心執行長賴永祥（右二）、紡織所協理邱勝福（右一）等一同合影。記者黃義書／攝影

經濟部 廢棄物 半導體

延伸閱讀

陸半導體業者資金繞道來台投資 台灣負責人遭起訴

時力黨團指勞檢分工「一國多制」 籲勞檢權回歸中央

明揚大火災後檢討 政院推企業自主防災等5面向

4家台廠遭點名助華為建晶片廠 經濟部發函調查…若違規恐罰2500萬

相關新聞

颱風來襲…9月CPI年增逼近3% 創8個月新高

行政院主計總處昨天公布九月物價調查結果，由於颱風推升蔬果價格，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率擴至百分之二點九三，再度...

9月CPI 年增率飆至2.93％ 王美花：物價確實高了一點

針對9月消費者物價指數（CPI）年增率擴至2.93%，再度逼近3%大關，為近八個月以來新高。經濟部長王美花今（6）日表示...

國安會：不讓陸取得關鍵技術 保護半導體、農業、航太等產業

國安會祕書長顧立雄接受日經新聞專訪時表示，台灣在年底前將公布一份關鍵技術清單，保護這些技術不被中國大陸取得。

全球百大科技研發獎 台灣獲12獎項、亞洲第一

經濟部上午在台北國際會議中心舉辦「創新科技 榮耀國際2023 R&D100 Awards (全球百大科技研發獎)獲獎記者...

鄭文燦不滿被諷門神提告 侯友宜：為人民發聲哪裡有錯

行政院副院長鄭文燦針對國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發布「門神廣告」，提出告訴並發表聲明。侯友宜今表示，他站在人民立場...

低失業率數字下暗藏的就業市場危機

8月失業率3.56%，為23年同月最低，但看似美好的「低失業率」數字，看在人力專家們的眼裡，卻一點兒也樂觀不起來。因為在低失業率下，其實暗藏著不少危機，讓人無法看到我國目前就業市場正面臨的問題和隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。