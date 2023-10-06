全球百大科技研發獎 台灣獲12獎項、亞洲第一
經濟部上午在台北國際會議中心舉辦「創新科技 榮耀國際2023 R&D100 Awards (全球百大科技研發獎)獲獎記者會」，台灣創新科技囊括12個獎項，獲獎數更居全球第二、亞洲第一。
經濟部次長林全能表示，經濟部支持的研發成果已連續16年榮獲全球百大科技研發獎，累積達84個獎項，提升臺灣科研實力在全球的能見度。
2023 R&D100 Awards (全球百大科技研發獎)得獎名單中，經濟部獲獎9 項、數位發展部獲獎2項、國家原子能科技研究院獲獎1項，工研院以「超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水」、 「新穎標靶青光眼藥物」、「智慧射頻熱消融系統」、「PI膜綠色製程技術」、「PI膜綠色製程-VOCs 近全循環利用」、「路徑導向AI 控制參數優化精準製造技術」、「高效雙模態原子層鍍膜系統」、「永續智慧能源系統」以及「O-RAN 專網節能管理技術」拿下8項大獎，涵蓋生技醫藥、 淨零排放、智慧製造、半導體、先進通訊等領域。另外還有金屬中心「電極智慧化3D 變曲率電化學加工系統」、紡織所「80℉恆溫微膠囊超細纖維皮革」、資策會「ICSentry 工控資安威脅分析平 台」、國家原子能科技研究院「森林廢棄物轉高價值綠色化學品之負碳生質精煉技術」，研發成果豐碩。
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