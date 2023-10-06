颱風來襲…9月CPI年增逼近3% 創8個月新高

行政院主計總處昨天公布九月物價調查結果，由於颱風推升蔬果價格，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率擴至百分之二點九三，再度逼近百分之三大關，為近八個月以來新高。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，如果小犬颱風災損嚴重，十月ＣＰＩ增幅可能再度超過百分之三。

至於目前物價情勢，曹志弘說，「民眾對物價壓力的感覺應該是變大，九月買菜都很貴」。

九月通膨率逼近百分之三，外界關切「二次通膨」是否再起？曹志弘表示，內銷品物價指數為物價壓力的領先指標，由於內銷品物價指數已連續兩季走跌，預期今年第四季到明年第一季的國內物價上漲壓力應會逐漸放緩。曹志弘說，九月ＣＰＩ增幅擴大是受颱風影響，為短期因素，且預期扣除蔬菜、水果及能源的核心ＣＰＩ十月還會縮減，主要有兩個原因，一是去年十月放寬邊境，娛樂服務價格去年的基數變高，二是外食費漲幅也緩步縮小，研判應無二次通膨疑慮。

不過，曹志弘說，九月服務類價格漲幅仍達百分之二點八五，續居高檔、且有其僵固性，加上近期國際原油價格攀升，仍須密切關注後續物價情勢。

主計總處資料顯示，九月物價漲幅大於預期主因為颱風推升蔬果價格，其中蔬菜及水果接連受颱風影響，分別上漲百分之九及百分之八點四六，加上娛樂服務費、房租、肉類等續漲；若扣除蔬果及能源，核心ＣＰＩ增幅百分之二點四八，漲幅較上月縮小，來到一年半新低；十七項重要民生物資年增率百分之三點五七，則是近十九個月新低。

此外，外食費漲百分之四點二四是六個月新低，漲勢已慢慢收斂。

九月的七大類指數中，以食物類漲百分之四點七八最多，教養娛樂類年漲百分之二點八三次之，主因疫後休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費漲百分之六點九七。

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