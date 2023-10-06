明揚2斷臂案 職災地圖查無資料
屏東明揚國際科技公司日前大火造成逾百人傷亡，立委洪申翰昨表示，明揚去年就發生11件職災，其中2件為員工手臂遭捲斷，但在重大職災公開網卻查無資料，原因在於該網站僅揭露職災死亡人數，質疑職安體系對重大職災的定義各有不同，造成監督疏漏。勞動部長許銘春允諾1個月內統一重大職災定義、3個月內落實資訊揭露。3名監委也決定對此重大工安事故申請自動調查。
洪申翰昨在立法院衛環委員會質詢時指出，明揚去年有2件員工手臂被捲斷的職災事故，但在重大職災公開網（俗稱職災地圖）卻查無這2筆資料。洪拿出職安法第37條，指若發生死亡災害、罹災3人以上，以及罹災1人以上且須住院治療，雇主必須在8小時內通報勞檢機構，但在勞動檢查法施行細則27條所稱的重大職災，指的卻是發生死亡災害、罹災3人以上，以及氟化氫、氧化硫等化學物質洩漏時ㄧ人以上罹災勞工需住院治療者等，兩個法的重大職災定義分別略有不同。
洪申翰也指重大職災公開網所揭露的資訊，更是只有職災死亡才會被放上去，質疑有美化數據之嫌，也導致該後續追蹤監督的名單有所疏漏。許銘春承諾將在1個月內完成重大職災定義整合，並在3個月內落實相關資訊的調整與揭露。
明揚大火 3監委調查
監察委員王麗珍、葉大華、張菊芳昨天表示，已經申請自動調查明揚大火事故。監委表示，火災造成人員死傷甚劇，其火災發生原因為何，火災發生時權責機關在現場指揮及救災程序有無符合流程，現場消防人員之人力與裝備，以及救災知識與專業訓練是否足夠，加上2019年消防法修正增列消防員生命三權退避權、資訊權、調查權，權責機關有無落實消防人員相關權益，都將調查。
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