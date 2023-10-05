證交所推強化生技產業發展策略 目標三年衝刺生醫產業市值倍增至2%

臺灣證券交易所5日宣布推出「強化生技產業發展策略」，希望透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，衝刺生技醫療產業市值達5,000億元，三年內市值倍增至2%目標，除為引領產業多元化發展，亦為響應政府「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業推動方案」的具體行動。

為提升資本市場競爭力，多元化上市產業類別，打造下一個十年上市新聚落，證交所今年三箭齊發多項政策，為打造新經濟產業聚落，首先於7月3日新增「綠能環保、數位雲端、運動休閒、居家生活」四大產業分類。

緊接著8月再度鬆綁創新板六大規定，並預計開放信用交易，持續優化新創籌資環境；第三支箭則為「強化生技產業發展策略」。

證交所表示，多元產業聚落已成為全球資本市場發展趨勢，目前臺灣資本市場電子、生技醫療類股占比分別約58%、1%，以Bloomberg 2022 GICS分類市值來看，相較於美國電子、生醫類股占比均為13%，韓國電子、生醫類股占比各為25%、10%，香港生醫類股比重已達5%。

目前臺灣資本市場仍以電子產業為重，顯見在國際資本市場產業多元化趨勢下，臺灣資本市場仍待急起直追。

參酌國際資本市場趨勢後，證交所認為，生技醫療為下一世代新興產業，在孕育及支持生技產業的政策上，臺灣資本市場勢在必行，未來將結合一般板與創新板力量，三年內將生技產業市值占比提升至2%，替臺灣證券市場擘劃下一個十年，形塑產業新藍圖，打造上市新聚落，目標將生技醫療產業市值進一步擴增至5%。

證交所評估，生技醫療產業具有產品開發期長、高額研發投資、研發風險高、高專業知識門檻等特性，資本市場身負支持生技醫療產業發展及投資人保護重任。

在借鏡國際資本市場過往發展無營收及無獲利的生物科技公司上市經驗，研議透過強化資訊揭露暨投資人教育宣導等面向，支持生技醫療產業發展，並兼顧投資人保護及權益。

本次強化生技產業發展策略說明如下：

一、資訊揭露規範方面：

首先，發布「新藥或醫療器材研發公司申請上市公開說明書揭露重點參考」，強化公開說明書資訊揭露，以利投資人於投資決策時之風險衡量。

其次，強化新藥研發資訊之重大訊息管理，透過增進資訊透明度，以降低投資人之資訊不對稱情形。

第三，鼓勵新藥研發公司增加辦理法人說明會的頻率，並於法說會上充分說明公司相關財務業務概況、研發進度、產業現況及未來發展規劃等資訊。

二、投資人教育宣導方面：透過辦理生技產業講座，持續加強投資人教育宣導。

臺灣近年來在新藥開發國際授權案頻傳佳績，讓國際看見臺灣生技研發的價值，顯示臺灣生技醫療產業的研發量能持續蓬勃發展。展望未來，證交所期許透過資本市場力量，秉持扶植產業初衷，為臺灣生技醫療產業發展注入新動能，延續臺灣生技產業亮點，提升產業鏈價值，以研發創新引領生醫製造量能，以利建構生技產業生態圈。

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