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空汙季將至！不讓火力發電傷害台灣肺 台電已有解？

遠見／ 文．胡華勝
10月起邁入秋冬，台灣又進入空汙季！霧茫茫恐怕要成為中、南部城鎮常態。（示意圖／Ingimage）
10月起邁入秋冬，台灣又進入空汙季！霧茫茫恐怕要成為中、南部城鎮常態。（示意圖／Ingimage）

10月起邁入秋冬，台灣又進入空汙季！霧茫茫恐怕要成為中、南部城鎮常態。難道台灣人的肺就只能忍耐被汙染？由於燃煤火力發電已被外界無奈認為是空汙「助力」，台電今年有新解方。

每年10月至隔年的3月，受到東北季風及大氣環境因素、境內外汙染物擴散等多重因素影響，導致島內空氣品質不良，這段時間成為我國的「空汙季」。為進一步改善季節性空氣品質不良情形，一向被列為影響空汙有關鍵角色的火力發電，有什麼相對應的措施呢？

面對空汙季，台電提出2大因應措施，包括「以氣代煤」及「風光上場」，究竟具體做法上，又能減少多少空汙，成為外界關注焦點。

以氣代煤，大潭9號機登場

顧名思義，「以氣代煤」簡單說就是要以天然氣發電取代燃煤發電。台電表示，空汙季期間燃煤機組本就會停機降載，以興達火力電廠為例，4部燃煤機組最少會停2部，取而代之的是大潭電廠的8號機。

台電進一步指出，空汙季的調度策略以兼顧穩定供電與環保的訴求，優先以「以氣代煤」來因應。大潭8號機已於9月初達滿載發電，在更換濾網及設備校調停機後，10月起機組已經併網調度，目前已經是滿載發電，做為秋冬空汙季一大穩定電力的重要措施。

此外，為了降低燃煤電廠的排放，台中火力電廠也規劃2階段轉型，其中包括台電2部燃氣機組，以及1部民營機組。以取得台電合約的中佳電力為例，商轉後隔年，台電公司將減煤至少100萬公噸以上。預計最晚在2035年新的燃氣機組全部上來後，台中電廠燃煤機組將除役轉為備用。

風、光綠能上場，電力調度助力

除了火力發電的「以氣代煤」外，台電引用數據指出，近期風力發電屢創新高，結合太陽光電出力甚至一度高達800萬瓩以上，綠能扮演擴大減煤的重要助力。

其中，近期風力發電效果佳，多數時間維持170萬瓩（MW）以上出力，甚至有幾天最高超過190萬瓩，已經超過3部興達火力燃煤機組發電。近期風光發電量很給力，風與光等綠能滲透率已突破發電量2成。

台電認為風電及光電的供電能力，雖不像火力發電穩定供電，有時間及氣候因素，但已大幅增加電力調度的「板凳深度」（指替補陣容實力堅強）。

正因為風電及光電的調度能力提升，替補其他傳統發電機組上場，讓歲修規劃更有餘裕與彈性，甚至可將部分機組提前至9月進行歲修。如此一來，讓整體機組調度可具靈活彈性，也讓燃煤與燃氣機組可以減少發電，進而降低排放的影響。

台電發言人蔡志孟指出，隨夏月用電尖峰已過，估計用電負載將隨氣溫逐漸下降。加上近期水情好轉，德基水庫、日月潭水庫目前蓄水量皆達95％左右，抽蓄水力機組集中用於夜尖峰時段，將抽蓄水力儲能機制與再生能源，克服再生能源間歇特性，是當前穩定供電的策略。

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（本文出自2023.10.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台電 空汙 東北季風 空氣品質 興達電廠

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