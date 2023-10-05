瀚亞投信：「投資為王 均衡布局」 入手信用債平衡波動

儘管美國核心通膨獲得改善，但仍處相對高點，就業數據也趨於緩步，整體經濟數據都能支撐美國聯準會升息進入尾聲的論點，且經濟將以軟著陸的方式落地，債券市場行情也正啟動當中，瀚亞投信相對看好信用債的表現，對公債看法則持中立。

瀚亞投信投資長林如惠表示，美國經濟數據仍相對強勁，高利率環境可能會持續一段時間，2024年下半年才有機會開始啟動降息，且全球超低利率難以再現。去年是現金為王時代，而今年則是「投資為王、均衡布局」，資金開始湧入資本市場，而投資組合中，不宜空手股票，也應加入債券投資，平衡股市震盪。

瀚亞投信表示，第4季基本情境定調為升息接近終點，但聯準會仍維持鷹派以保留後續彈性。瀚亞投信固定收益投資部主管周曉蘭表示，就業及通膨數據尚未全面支持聯準會立場轉鴿，惟軟著陸輪廓明顯，政策利率後續沒有太大的調升空間。

美國10年期公債近期彈回4%以上。周曉蘭表示，隨不確定性逐漸降溫，美國經濟仍保持穩健水準，技術面不排除殖利率可能小幅再測高，中期利率高原區橫向整理，未來隨景氣走緩、政策動向明朗之際，將有機會下調。

美國聯準會9月利率政策會議決議按兵不動，維持再5.25%-5.5%區間，市場預期，今年底前還會再升1次，且明年就算會降息，空間也偏小；聯準會對經濟保持樂觀態度，對通膨數據仍有所保留。

周曉蘭表示，年底前還有兩次美國利率政策會議，將會有更多重要數據出爐，都可能影響聯準會決策；聯準會9月會後聲明除對通膨持保留態度之外，對經濟成長保持樂觀，是造成明年降息預期幅度縮減的主因，而在油價上漲、汽車罷工可能推高薪資與潛在汽車價格的情況下，聯準會對通膨數據仍無法放心。

周曉蘭建議，投資應保持彈性，以高品質固定收益商品為配置核心，回檔可增持風險性資產。在今年第4季可能再升息一次且明年少量降息的前提下，未來三至六個月是政策利率高原期，適合布局固定收益資產；惟考量景氣走勢及企業財報表現分歧，在投等債上可選較具收益性的商品、而非投等債則需布局信用評等較高的商品，以享受較高收益及潛在資本利得，並減少信用違約的下檔威脅。

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