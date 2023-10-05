國安基金11日例會 聚焦釋股

台股近日走勢疲弱，國安基金第三季例行委員會議預定十一日舉行，外界矚目國安基金持股是否已出清。據了解，由於第三季台股震盪劇烈，三個月內大跌近千點，導致國安基金的釋股作業受到嚴重干擾，相較於第二季賣出近四成持股，第三季釋股規模連一成都不到。

以國安基金持股部位最大的台積電為例，第三季股價走跌，更增加國安基金的釋股難度。知情人士指出，根據國安基金的釋股內規，釋股時「不但看價，也要看量」，若價格下跌，就不能再釋股加重賣壓；此外，若當天大盤指數下跌，國安基金也不能賣股。

根據統計，國安基金在第二季賣出近四成的部位後，還有三三○億元部位有待處理，但由於第三季台股大盤不佳，阻礙釋股進度，使國安基金賣股不到剩餘部位的一成。

商品推薦