512家大戶將被收碳費 立委促環境部提中長期碳定價架構

環境部將於2024年開徵碳費，依據最新盤查資料，約有512家排碳大戶可能成為首波課徵對象。立委今（4）日要求環境部應提出碳定價中長期架構，以接軌國際，環境部長薛富盛承諾會在一個月內提出評估。

薛富盛今年8月22日接下首任環境部長，今日首度赴立院業務報告並備詢。部分立委持續關注氣候變遷、減碳等議題。

外界質疑碳費時程又延後，薛富盛澄清，碳費開徵基礎仍是2024年排放量，只不過實際收費是在隔年的2025年，是類似明年申報今年所得稅概念，並非開徵時程延後。

氣候署長蔡玲儀補充，根據今年8月31日前、盤查去年排碳情形，約有512家直接、間接排碳每年達2.5萬噸的排放源，可能將列為首波碳費課徵對象。

不過蔡玲儀提到，部分排放源排碳量其實就在「邊緣」，若再加緊腳步努力減碳，說不定2024年實際開徵時，就不會落入徵收碳費範圍。

民進黨立委洪申翰指出，要落實減碳，環境部手中最重要的工具就是碳定價，過去環保署堅持碳費先行，但他認為不能缺乏中長期機制規劃，否則長期以來恐難與國際接軌。

薛富盛承諾，會進一步針對碳稅、碳交易總量管制等碳定價工具進行研究，並在一個月內針對中長期架構提出評估。

民進黨立委黃秀芳則說，環境部徵收碳費對象首波針對排碳大戶，但中小企業也有「碳焦慮」，擔心哪天也要開始收碳費，此外部分出口導向中小企業也擔憂輸往歐盟會面臨碳關稅問題，環境部應有清楚說明。

薛富盛回應，512家排碳大戶就占台灣整體排碳量約七成，因此中小企業短期內不會是徵收對象，但仍應超前布署、積極因應，環境部也會與經濟部合作共同協助企業減碳。

另外對於碳費設計是否帶來綠色通膨，洪申翰建議，可參考美國作法，與其他部會共同合作、全面思考，方向不應是卸除大型排放源成本，而應是引導綠色投資。

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