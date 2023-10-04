法駐台代表訪國科會 盼促AI、半導體等科研合作

8月到任的法國在台協會主任巴黎思今天拜會國科會主委吳政忠，討論如何推動台法未來在半導體、量子科技、人工智慧（AI）等領域的合作，並同意將通過補助更多科研合作計畫，提供研究資源，促進學者交流。

國科會今天發布新聞稿指出，巴黎思（FranckParis）於今年8月到任，赴任前擔任職位為法國總統府顧問，這次首度拜會吳政忠，主要目的是更進一步強化台法間科技合作，促進科學創新和知識交流。

巴黎思表示，法國一直以來都對台灣的民主韌性、科技實力深感敬佩，尤以對台灣近日宣布成立的科技、民主、社會研究中心（DSET）表示肯定，未來期待與台灣在人工智慧對社會造成影響等議題上進行探討。

巴黎思指出，另外在半導體、量子科技、人工智慧及相關人才培育等議題上，也希望雙方未來能夠進一步深化彼此的合作。

吳政忠提及，法國與台灣共享民主、言論自由等普世價值，是推動雙方先進科研合作最大的助力，近年來生成式AI迅速發展，民主陣營應該共同合作將其使用於正確的方向，以對民主體制與價值有所助益。

吳政忠強調，台灣在科技研究領域的優勢和潛力，期待持續強化與法國在科研方面的合作，共同解決全球性的挑戰。

國科會表示，台法雙方也同意，將通過補助更多的科研合作計畫、提供研究資源和促進學者之間的交流，以進一步深化台法的合作夥伴關係；這些合作計畫將有助於推動科學發展，並有助解決氣候變遷及高齡化等全球性問題。

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