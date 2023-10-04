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大啖和牛！連鎖牛排「加1元多1塊」 吃肉趁現在

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
瀧厚炙燒熟成牛排。FunNow提供
瀧厚炙燒熟成牛排。FunNow提供

中秋烤肉沒吃過癮？連鎖牛排品牌「瀧厚炙燒熟成牛排」與預訂平台 FunNow 合作，即日起至 10 月止，預訂「稀有見島和牛」享「加1元多1塊」超殺優惠，14盎司雙倍肉量，等於直接打五折，FunNow 新戶還可使用優惠碼再折 50 元，現在就預訂大口吃肉。

嗜肉者不要錯過，「加1元多1塊和牛」沒在開玩笑，見島和牛是日本和牛與美國黑安格斯牛混種後飼育的品種，口感軟嫩且相對其他和牛品種更佳清爽，是許多老饕喜愛的肉質，「瀧厚炙燒熟成牛排」一份7盎司見島和牛原價950元，10月份透過 FunNow 預訂可享951元升級為14盎司，並含自助吧吃到飽，等於省了快1,000元，最適合相約家人朋友一起大啖和牛。

瀧厚炙燒牛排是連鎖的西式牛排館，嚴選頂級肉品，熟成工法，滿足所有挑剔的味蕾，最便宜只要390就能吃到牛排，物超所值的價位是許多人聚餐首選。店內自助吧也不是應付了事，玉米濃湯或牛肉羅宋湯都是料好實在，誠意滿滿。

除了招牌牛排，另外像是炙燒戰斧豬排、蒜香蛤蠣等也是必點菜色。不吃牛的人可別錯過戰斧豬排，醃料調味的剛剛好，不用沾醬就好吃到不行，輕輕一撥肉就與骨頭分離，嫩度剛好，熟度適中也不過乾，咬在嘴裡只有滿足。

若是沒有主食就沒有飽足感的食客，加點法式牛肝箘燉飯就不會錯了，被網友譽為牛排館內不可錯過的燉飯就是它。剛好的濕度及米心熟度，奶醬風味掌握得宜，你只需要小心吃太多飯而吃不下牛排。

瀧厚炙燒熟成牛排。FunNow提供
瀧厚炙燒熟成牛排。FunNow提供

日本和牛 吃到飽

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