創新加值應用成果分享會登場 提升製造業智慧製造能量

經濟部產業發展署、工研院及台灣機械公會今(4)日於臺大醫院國際會議中心，共同舉辦「智慧製造創新加值應用成果分享會」，透過此互動交流平台，分享智慧化與聯網技術應用在產業的應用成果，協助產業持續往智慧製造之路邁進。

為協助國內產業面對全球供應鏈重組，及少量多樣、大量客製化需求的商業模式，經濟部產業發展署今年透過「智慧製造創新加值輔導計畫」，藉由輔導案資源，結合系統整合業者的技術服務能力，協助將產業老師傅的寶貴經驗數位化，從中淬煉出關鍵資料，再透過與創新加值應用服務模組的結合，達到分析預測與自主調整的智慧化能量。

此案推動至今，已協助包括機械設備、扣件、橡塑膠、金屬加工等領域產業，在設備或產線上導入創新加值應用解決方案，並協助國內產業建構智慧製造創新加值發展環境，展現出更有效率、更加完整的智慧製造能量，打造臺灣成為「亞洲高階製造中心」。

今天活動邀請包括百德機械（4563）、台中精機、智泰科技、台灣智能機器人、所羅門（2359）、科盛與逢甲大學、工研院等9位產學研專家，藉由實際成果案例，分享運用人工智慧技術，於產線或設備中進行優化調機、診斷監測、缺陷檢測、品質預測等創新加值解決方案。

同時以實體攤位搭配海報展出，展示工具機、模具設計、工安監控、影像視覺等創新加值智慧化技術及智慧製造應用，讓參與的廠商業者更加了解創新加值實際應用所帶來的優勢，並透過相互交流的機會，促成產業合作，加速智慧升級腳步。

經濟部產業發展署表示，面對全球經濟及產業環境的快速變遷，透過創新加值技術的應用，可協助產業進一步提升智慧製造能量。

產業發展署未來將透過活動平台，促進智慧機械產業跨域交流整合，持續推動我國創新加值應用整體能量發展，精進國內相關產業智慧化能力，蓄積能量，引領產業全面轉型升級，提升國際競爭力。

商品推薦