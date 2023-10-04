立委爆中嘉大股東祕密出脫股票 NCC：等經濟部提供持股狀況
立委爆料，國內最大有線電視多系統業者中嘉數位上層大股東祕密出脫股票，讓三立電視、萬海集團等擁有新聞頻道業者的資金入主。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗表示，不久前已經發文給經濟部，明確提出要調閱中嘉上層泓順投資上層控股公司泓策創投的五大股東持股狀況，靜待經濟部提供的正確股東名單與持股比率以釐清狀況。
NCC 表示，對於外傳鏡電視大股東入股中嘉，目前也在調查中。經濟部日前有表示會全力配合 NCC 調查，希望盡快拿到股東名冊。
中嘉數位董事長郭冠群至今並未到 NCC 提出說明。NCC 表示，律師康文彥不久前代表公司到會說明，也提出相關股東資料，但是 NCC 還是決定等收到經濟部資料進行比對。
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