行政院明將通過兩住宅政策 鎖定公益出租、危老重建

有關住宅相關政策，據悉，行政院明（5）日將通過先前內政部所提住宅法、危老建築條例兩大修正草案，重點包含將擴大公益出租認定範圍，以及放寬危老重建條件，以加速活化。

根據內政部先前所提的草案內容，《住宅法》第3條、第15條、第16條修正草案中，增訂租金補貼不得做為追溯課徵稅捐的依據，並有條件放寬公益出租態樣，消除房東成為公益出租人後有會被查稅的疑慮。內政部表示，此次住宅法的修正的目的，就是要讓房東能放心出租，房客安心承租的租屋體系。

此外，更增訂公益出租人的租賃契約資料及租賃所得，不得作為綜合所得稅、地價稅及房屋稅的查核依據，排除《稅捐稽徵法》第21條第1項第3款，稅捐未於規定期間內申報，核課期間為七年的規定。

另外，為加速公有非公用土地參與危老重建的時程，將針對《都市危險及老舊建築物加速重建條例》第5條之1進行修正，明定公有非公用土地及建築物，除已有合理利用計畫、或公有非公用土地面積達重建計畫土地面積50％以上者外，應一律參加危老重建，並排除土地法等公有財產管理規定的適用，以解決目前辦理時程冗長的困境，預期將有效提升公產參與危老重建計畫的效率。

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