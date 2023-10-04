我4科技業者助華為設晶片廠 經長：不致於踩到美國紅線

彭博報導指台灣崇越、漢唐等四家科技公司協助華為設晶片廠。經濟部長王美花今（4）日在立法院經濟委員會表示，經濟部已詢問廠商狀況，台廠處理的是建廠比較低階工程，包含廢水、環保等工作，無涉關鍵技術；我廠商也了解美國的要求，初步看來應不致踩到美國紅線。

王美花今日赴經濟委員會進行業務報告，多位立委關切外電報導我4業者協助華為設晶片廠，是否踩到美國紅線？會有什麼後果？是否影響我國整體產業？

王美花表示，已詢問廠商狀況，台廠處理的是建廠比較低階工程，包含廢水、環保等工作，無涉我國關鍵技術、國家安全相關規定。因華為被美國列為實體清單管制，且管制也愈來愈嚴格，廠商也了解美國規定，初步未看到違規情況。

王美花表示，我業者在海外相關技術與設備運用，不可與被美國列為實質管制清單業者有所接觸。美國管制是非常嚴格，若是違反規定，美方可以採行很多懲罰性措施，例如公司產品未來出口到美國可能受影響，金流也可能會受管制。

民進黨立委賴瑞隆詢問，一旦踩到美國紅線，其後果看起來是個別公司受影響，是否會影響到台美關係或是整個產業？王美花表示，目前初步看來應不致於違反美國規定。賴瑞隆要求，若美方有任何疑慮，經濟部應主動向美方說明。

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