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國慶連假勞工出勤加班費怎麼計算？勞動部算給你看

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為上班族示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
圖為上班族示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

國假連假即將到來，勞工出勤該如何給加班費？勞動部今（4）日表示，10月10日為國慶日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給。

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條及第39條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。依內政部紀念日及節日實施辦法第3條規定，國慶日放假1日。因此，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給。

勞動部說明，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤之情形。企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、周日為例假之出勤模式，並已透過八週彈性工時之實施，將9月23日之原定休息日與10月9日之原定工作日調整互換，即形成本次國慶日之4天連假。

雇主屆時如有需要勞工於國慶日連假期間加班，以月薪為新臺幣(下同)36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

第一種情況是，勞工若是在10月7日及9日出勤，依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給之規定計算。試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元。

第二種情況，勞工若是在國定假日10月10日出勤，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。試算：150元×8小時＝1,200元。

第三種情況，勞工於10月8日周日例假出勤，依規定非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

勞動部也提醒，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。

勞動部 國慶 連假

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