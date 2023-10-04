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陸對台貿易壁壘調查 經長：選舉年傷害台灣民主及經濟
立法院今召開經濟委員會，由於10月12日中國大陸對台灣貿易壁壘調查初查結果可能出爐，經濟部長王美花表示，希望與中國大陸在WTO（世貿組織）架構下磋商。
王美花指出，台灣與中國大陸都是WTO的會員，陸方提到台灣目前對大陸還有貿易限制，在進口部分如果有違反WTO的相關規範，台灣很樂意在WTO機制下進行雙商磋商。
王美花表示，在選舉年要注意中國大陸有沒有用各種介入方式，傷害台灣的民主以及經濟，她並強調「個人是40多年的公務員，個人事小，但維護台灣的民主，這個是比較重要的事情」。
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