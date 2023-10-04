央行繳庫預算 明年逾2,000億
中央銀行總裁楊金龍將於今（4）日赴立法院財委會報告。提前出爐的書面報告顯示，央行明（2024）年預算繳庫達2,000.27億元，較今年度大舉增加193.19億元。央行一口氣上繳超過2,000億元盈餘，國庫大進補，並創下央行14年來繳庫數新高紀錄。
資料顯示，2010年來央行每年繳庫數多半在1,800億元附近，受新冠肺炎疫情影響，2021年繳庫數降至1,652億元，2022年繳庫金額回升至1,751億元，今年預算繳庫數為1,807億元，較去年增加56億元。統計楊金龍2018年上任至明年止，這七年內預計可為國庫貢獻超過1.26兆元盈餘。
翻開央行自1998年來繳庫成績單，2009年央行上繳國庫2,380億元，為近27年來最高水準，其次就是明年的預算繳庫數2,000.27億元。
除這兩年較為特別，一年繳庫數可突破2,000億元大關，從2010至2020年，央行每年上繳國庫金額均十分穩定、約在1,800億元左右，但這並非常態。
央行資料顯示，1998至2009年間，央行每年繳庫金額差異頗大，例如1998年，央行僅上繳國庫594億元，2001年629億元，1999年716億元，這幾年均不及800億元。
到了2006年，繳庫數一舉飆上1,980億元，2008年受到國際金融海嘯影響，僅剩1,685億元。
央行前總裁彭淮南曾說過，央行盈餘具有高度不確定性，1987至1990年間就沒有任何盈餘可上繳國庫，因此國家財政不宜過度仰賴央行盈餘。
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