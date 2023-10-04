央行繳庫預算 明年逾2,000億

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行總裁楊金龍將於今（4）日赴立法院財委會報告。提前出爐的書面報告顯示，央行明（2024）年預算繳庫達2,000.27億元，較今年度大舉增加193.19億元。央行一口氣上繳超過2,000億元盈餘，國庫大進補，並創下央行14年來繳庫數新高紀錄。

資料顯示，2010年來央行每年繳庫數多半在1,800億元附近，受新冠肺炎疫情影響，2021年繳庫數降至1,652億元，2022年繳庫金額回升至1,751億元，今年預算繳庫數為1,807億元，較去年增加56億元。統計楊金龍2018年上任至明年止，這七年內預計可為國庫貢獻超過1.26兆元盈餘。

翻開央行自1998年來繳庫成績單，2009年央行上繳國庫2,380億元，為近27年來最高水準，其次就是明年的預算繳庫數2,000.27億元。

除這兩年較為特別，一年繳庫數可突破2,000億元大關，從2010至2020年，央行每年上繳國庫金額均十分穩定、約在1,800億元左右，但這並非常態。

央行資料顯示，1998至2009年間，央行每年繳庫金額差異頗大，例如1998年，央行僅上繳國庫594億元，2001年629億元，1999年716億元，這幾年均不及800億元。

到了2006年，繳庫數一舉飆上1,980億元，2008年受到國際金融海嘯影響，僅剩1,685億元。

央行前總裁彭淮南曾說過，央行盈餘具有高度不確定性，1987至1990年間就沒有任何盈餘可上繳國庫，因此國家財政不宜過度仰賴央行盈餘。

央行 楊金龍

延伸閱讀

台新天母分行獲准開辦國庫業務 據點數居民營銀行第二

國庫大進補！央行明年預算繳庫盈餘突破2,000億元 創14年新高

降金融營業稅 財政部態度開放

財部：前8月歲入2.09兆 央行國發基金繳庫年增近40億

相關新聞

央行繳庫預算 明年逾2,000億

中央銀行總裁楊金龍將於今（4）日赴立法院財委會報告。提前出爐的書面報告顯示，央行明（2024）年預算繳庫達2,000.2...

央行總裁提三指標 打炒房見效

中央銀行總裁楊金龍表示，央行近年來已五度加碼房市信用管制措施，觀察全國建物買賣移轉棟數、內政部住宅價格指數及中經院營造暨...

一年半來淨賣匯138億美元 央行破除阻升不阻貶說法

中央銀行最新出爐的業務報告顯示，包括去年一整年及今年上半年，央行為抑制新台幣匯率貶勢，均進場拋匯阻貶；去年上半年、下半年...

「第二屆台中市陽光A+競賽」 漢翔、友達等10家廠商獲獎

致力推動再生能源發展與朝向淨零減碳目標，鼓勵企業積極設置再生能源、提升能源效率及有效減少碳排放等具體行動，「第二屆台中市...

亞洲首例！台電攜手緯創旗下智帆風能簽MOU 推「風帆發電」測試

近日隨東北季風增強，整體風力發電與離岸風電雙創新高紀錄，台電積極善用台灣風場優勢發展風力發電，今(3)日再聯手緯創（32...

外媒點名4台廠助華為設晶片廠 經濟部說話了

彭博報導指台灣崇越（5434）、漢唐（2404）等四家科技公司協助華為設晶片廠。經濟部長王美花今（3）日下午在立法院表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。