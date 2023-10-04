一年半來淨賣匯138億美元 央行破除阻升不阻貶說法

中央銀行最新出爐的業務報告顯示，包括去年一整年及今年上半年，央行為抑制新台幣匯率貶勢，均進場拋匯阻貶；去年上半年、下半年及今年上半年，央行分別淨賣匯82.5億、47.5億及8.8億美元，累計一年半以來，央行淨賣匯規模高達138.8億美元。

學界過去常批評央行「阻升不阻貶」，為提振出口競爭力刻意壓低新台幣匯率。不過，央行昨天出爐的業務報告顯示，央行去年一整年及今年上半年，全都在拋匯阻貶。

央行總裁楊金龍將於今（4）日赴立法院財委會報告。書面資料顯示，回顧今年上半年，聯準會因通膨趨緩放緩升息步調，但歐洲央行（ECB）、英國央行（BoE）因通膨率相對較高持續採取緊縮貨幣政策，但因日本央行（BoJ）及中國人行等貨幣政策維持相對寬鬆立場，導致亞洲貨幣走勢偏弱，拖累新台幣匯率貶值1.37%，貶幅小於日圓的9.14%、人民幣的4.28%及韓元的4.04%；央行上半年進場小幅調節匯市、淨賣匯8.8億美元。

楊金龍指出，加計去年下半年央行淨賣匯47.5億美元，去年7月至今年6月合計淨賣匯56.3億美元，約當GDP的-0.76%。

央行資料顯示，去年上半年、下半年及今年上半年，央行分別淨賣匯82.5億、47.5億及8.8億美元，累計一年半來，淨賣匯規模高達138.8億美元。

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