央行總裁提三指標 打炒房見效

中央銀行總裁楊金龍表示，央行近年來已五度加碼房市信用管制措施，觀察全國建物買賣移轉棟數、內政部住宅價格指數及中經院營造暨不動產業採購經理人指數（NMI）等三大指標顯示，國內房市交易量縮、房價漲勢漸緩，打炒房成效逐步彰顯。

楊金龍將於今（4）日赴立法院財委會報告，在提前出爐的書面資料裡，楊金龍提及，政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，相關部會持續抑制預售屋炒作，平均地權條例修法實施，加上央行去年3月以來採取緊縮貨幣政策，有助強化選擇性信用管制措施成效，今年以來房市交易趨緩，房價漲勢亦漸緩。

央行打炒房已見成效，具體指標有三。首先，今年前八月全國建物買賣移轉棟數為近五年同期最低，年減13.2%。其次，第1季內政部住宅價格指數年增率續降為6.5%，連三季縮小；第2季國泰房價指數年增率由上季8.2%續降至8%，連四季縮小。

第三，今年2月以來，中經院營造暨不動產業採購經理人指數（NMI），在對未來六個月景氣狀況方面，由4月的25.8低點升至8月的40，由於NMI是以50作為景氣榮枯分水嶺，超過50為景氣擴張，低於50為景氣緊縮，對未來六個月的景氣狀況指數連16個月低於50、呈現緊縮，顯示不動產業者對房市前景看法仍保守。

楊金龍強調，央行採取房市管制措施以來，銀行建築貸款與購置住宅貸款餘額成長趨緩，銀行不動產授信品質仍屬良好。今年以來全體銀行不動產貸款餘額年增率持續走緩。今年8月不動產貸款、購置住宅貸款及建築貸款年增率分別為5.62%、5.15%、7.38%，均低於2020年央行調整管制措施前水準。

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