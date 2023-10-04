央行總裁提三指標 打炒房見效

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行總裁楊金龍表示，央行近年來已五度加碼房市信用管制措施，觀察全國建物買賣移轉棟數、內政部住宅價格指數及中經院營造暨不動產業採購經理人指數（NMI）等三大指標顯示，國內房市交易量縮、房價漲勢漸緩，打炒房成效逐步彰顯。

楊金龍將於今（4）日赴立法院財委會報告，在提前出爐的書面資料裡，楊金龍提及，政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，相關部會持續抑制預售屋炒作，平均地權條例修法實施，加上央行去年3月以來採取緊縮貨幣政策，有助強化選擇性信用管制措施成效，今年以來房市交易趨緩，房價漲勢亦漸緩。

央行打炒房已見成效，具體指標有三。首先，今年前八月全國建物買賣移轉棟數為近五年同期最低，年減13.2%。其次，第1季內政部住宅價格指數年增率續降為6.5%，連三季縮小；第2季國泰房價指數年增率由上季8.2%續降至8%，連四季縮小。

第三，今年2月以來，中經院營造暨不動產業採購經理人指數（NMI），在對未來六個月景氣狀況方面，由4月的25.8低點升至8月的40，由於NMI是以50作為景氣榮枯分水嶺，超過50為景氣擴張，低於50為景氣緊縮，對未來六個月的景氣狀況指數連16個月低於50、呈現緊縮，顯示不動產業者對房市前景看法仍保守。

楊金龍強調，央行採取房市管制措施以來，銀行建築貸款與購置住宅貸款餘額成長趨緩，銀行不動產授信品質仍屬良好。今年以來全體銀行不動產貸款餘額年增率持續走緩。今年8月不動產貸款、購置住宅貸款及建築貸款年增率分別為5.62%、5.15%、7.38%，均低於2020年央行調整管制措施前水準。

房市 央行 景氣

延伸閱讀

川普誇口海湖莊園「價值18億美元」 自家集團打臉揭實價

台南法拍會登場 2019年Gogoro機車1萬8千元拍出

國庫大進補！央行明年預算繳庫盈餘突破2,000億元 創14年新高

想省「遺產稅」能靠隔代傳承？ 律師提醒：千萬不要隨便拋棄繼承

相關新聞

央行繳庫預算 明年逾2,000億

中央銀行總裁楊金龍將於今（4）日赴立法院財委會報告。提前出爐的書面報告顯示，央行明（2024）年預算繳庫達2,000.2...

央行總裁提三指標 打炒房見效

中央銀行總裁楊金龍表示，央行近年來已五度加碼房市信用管制措施，觀察全國建物買賣移轉棟數、內政部住宅價格指數及中經院營造暨...

一年半來淨賣匯138億美元 央行破除阻升不阻貶說法

中央銀行最新出爐的業務報告顯示，包括去年一整年及今年上半年，央行為抑制新台幣匯率貶勢，均進場拋匯阻貶；去年上半年、下半年...

「第二屆台中市陽光A+競賽」 漢翔、友達等10家廠商獲獎

致力推動再生能源發展與朝向淨零減碳目標，鼓勵企業積極設置再生能源、提升能源效率及有效減少碳排放等具體行動，「第二屆台中市...

亞洲首例！台電攜手緯創旗下智帆風能簽MOU 推「風帆發電」測試

近日隨東北季風增強，整體風力發電與離岸風電雙創新高紀錄，台電積極善用台灣風場優勢發展風力發電，今(3)日再聯手緯創（32...

外媒點名4台廠助華為設晶片廠 經濟部說話了

彭博報導指台灣崇越（5434）、漢唐（2404）等四家科技公司協助華為設晶片廠。經濟部長王美花今（3）日下午在立法院表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。