聽新聞
test
0:00 / 0:00

央行明年預算繳庫 逾2千億元

聯合報／ 記者陳美君朱漢崙／台北報導

中央銀行明年預算繳庫逾兩千億元，較今年度大增一九三點一九億元，創下央行十四年來的繳庫金額新高。

央行總裁楊金龍今赴立法院財委會報告。資料顯示，二○○九年央行上繳盈餘二三八○億元，為近廿七年來最高，其次就是明年的預算繳庫數二千點二七億元。

央行最新出爐的業務報告也顯示，包括去年一整年以及今年上半年，為抑制台幣匯率貶勢，央行均進場拋匯阻貶；去年上半年、下半年及今年上半年，央行分別淨賣匯八十二點五億、四十七點五億及八點八億美元，累計一年半以來，央行淨賣匯規模高達一三八點八億美元。

央行說明，美財政部將發布的匯率報告，檢視期間為去年七月至今年六月，期間央行淨賣匯五十六點三億美元，約ＧＤＰ的負百分之○點七六，不會觸及美方對匯率操縱國的第三項檢視標準—「淨買匯逾GDP的百分之二」。

央行 台幣匯率 楊金龍

延伸閱讀

九份三亂象「摃盤子」 他批台旅宿業者亂漲價、求補助：根本國際詐騙

國庫大進補！央行明年預算繳庫盈餘突破2,000億元 創14年新高

俄拚戰勝不顧經濟隱憂 明年國防支出暴增近7成達GDP 6%

財部：前8月歲入2.09兆 央行國發基金繳庫年增近40億

相關新聞

央行繳庫預算 明年逾2,000億

中央銀行總裁楊金龍將於今（4）日赴立法院財委會報告。提前出爐的書面報告顯示，央行明（2024）年預算繳庫達2,000.2...

央行總裁提三指標 打炒房見效

中央銀行總裁楊金龍表示，央行近年來已五度加碼房市信用管制措施，觀察全國建物買賣移轉棟數、內政部住宅價格指數及中經院營造暨...

一年半來淨賣匯138億美元 央行破除阻升不阻貶說法

中央銀行最新出爐的業務報告顯示，包括去年一整年及今年上半年，央行為抑制新台幣匯率貶勢，均進場拋匯阻貶；去年上半年、下半年...

「第二屆台中市陽光A+競賽」 漢翔、友達等10家廠商獲獎

致力推動再生能源發展與朝向淨零減碳目標，鼓勵企業積極設置再生能源、提升能源效率及有效減少碳排放等具體行動，「第二屆台中市...

亞洲首例！台電攜手緯創旗下智帆風能簽MOU 推「風帆發電」測試

近日隨東北季風增強，整體風力發電與離岸風電雙創新高紀錄，台電積極善用台灣風場優勢發展風力發電，今(3)日再聯手緯創（32...

外媒點名4台廠助華為設晶片廠 經濟部說話了

彭博報導指台灣崇越（5434）、漢唐（2404）等四家科技公司協助華為設晶片廠。經濟部長王美花今（3）日下午在立法院表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。