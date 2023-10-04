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央行明年預算繳庫 逾2千億元
中央銀行明年預算繳庫逾兩千億元，較今年度大增一九三點一九億元，創下央行十四年來的繳庫金額新高。
央行總裁楊金龍今赴立法院財委會報告。資料顯示，二○○九年央行上繳盈餘二三八○億元，為近廿七年來最高，其次就是明年的預算繳庫數二千點二七億元。
央行最新出爐的業務報告也顯示，包括去年一整年以及今年上半年，為抑制台幣匯率貶勢，央行均進場拋匯阻貶；去年上半年、下半年及今年上半年，央行分別淨賣匯八十二點五億、四十七點五億及八點八億美元，累計一年半以來，央行淨賣匯規模高達一三八點八億美元。
央行說明，美財政部將發布的匯率報告，檢視期間為去年七月至今年六月，期間央行淨賣匯五十六點三億美元，約ＧＤＰ的負百分之○點七六，不會觸及美方對匯率操縱國的第三項檢視標準—「淨買匯逾GDP的百分之二」。
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